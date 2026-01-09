川普關稅合法性 9日未宣判

美國對等關稅的最終命運還要再等等，美最高法院台北時間9日晚間11點，並未就對等關稅是否合法作出裁決，而是針對刑事訴訟程序有關案件宣判。美總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收「對等關稅」是否合法，待日後宣判。川普及財長貝森特均稱，政府若敗訴，會有變通辦法（B計畫）。

川普接受《紐約時報》專訪時暗示，法官只有在「特定情況下」才有權力限制他的國內政策議程，若最高法院推翻他根據IEEPA發布的關稅，他可以將其重新包裝為「許可費」（licensing fees）。

美國財長貝森特8日也表示，無論法院的裁決如何，政府都擁有替代的法律途徑來維持其貿易議程。他援引1962年《貿易擴張法》與1974年《貿易法》中賦予總統對進口關稅廣泛權力的多項條款表示：「我們可以用301條款、232條款、122條款重建完全相同的關稅結構。」貝森特稱，「毫無疑問，我們有能力在總收入方面繼續維持大致相同水準的關稅徵收。」但他也坦承，若敗訴，川普總統將失去利用關稅做為維護國安，或是運用談判籌碼的靈活性。

最高法院的裁決，將影響川普推動的兩類關稅：其一是針對世界各國徵收的對等關稅，其二是對來自加拿大、墨西哥和大陸部分進口商品加徵的「芬太尼關稅」。貝森特談到後者說，相關措施迫使大陸及加、墨回到談判桌，遏止了芬太尼走私。

對川普而言，最高法院的裁決有勝訴、敗訴、和勝敗混合等三種可能結果。如何制定關稅向來是美國國會職權，若川普全面勝訴，將象徵行政部門未來可在未經國會同意下，以緊急狀態來大肆改變貿易條件。第二種可能裁決是政府全面敗訴。對數十萬計的美國進口商來說，勢必會藉此提出訴訟，要求政府退還他們已繳納、被判定不合法的關稅。外界認為，若真的要退還稅金，金額可能合計高達2000億美元。

《日本經濟新聞》9日報導說，據估計，要求退還關稅的企業訴訟案件在過去一個月激增10倍，達到1000件。其中，日本企業提起訴訟約20件，包括川崎重工業、住友化學等。

第三種可能性則是混合裁決，亦即最高法院可能判定，以貿易逆差為由課徵對等關稅超出IEEPA授權，但保留與國安相關的少數品項。外界普遍則認為，全球貿易局勢不會因此而安靜，可預見的是，市場將可能變得更加波動。

儘管川普政府宣稱有「B計畫」，但專家指出，這些替代選項大多存在明顯的法律或執行缺陷。例如1974年《貿易法》第301條，啟用條款通常需經漫長的調查期（如150天），且往往需要美國國際貿易委員會（ITC）的配合。目前ITC的職位存在空缺且具跨黨派性質，可能不會完全配合川普的意圖。