川普關稅嚇崩全球 AI狂潮救市能讓股民2026再瘋一年？

回顧2025年上半年，全球金融市場宛如洗了一趟三溫暖。美國總統川普高舉「對等關稅」大旗，重擊投資信心，全球股市應聲重挫，香港恆生指數更創下1997年以來最大單日跌幅，一度讓市場瀰漫金融風暴再現的恐慌氣氛。

然而，隨著關稅政策衝擊逐漸被消化，加上AI熱潮全面點火，多國股市強勢反彈，日本、南韓甚至改寫歷史新高。但在歡呼聲背後，估值過高與地緣政治陰影仍在悄然逼近，這波行情能否延續到2026年，市場已開始嚴陣以待。

南韓、越南行情看漲 AI撐盤能撐到2026？

《日經亞洲》分析，在全球主要股市中，今年南韓表現最亮眼，其基準股指KOSPI在2025年飆升超過70%。這波漲勢始於總統李在明承諾解決股價被低估的「韓國折價」（Korea discount）問題，官方推動公司治理改革等措施獲得投資好評，進一步強化市場動能。

今年AI概念股的強勁漲勢，同樣帶動南韓、香港、日本及台灣股市的亮眼表現，但問題在於，這波漲勢能否延續至2026年？《日經亞洲》指出，儘管有人認為AI相關投資週期往往獨立於宏觀經濟發展，但市場對其股價估值過高的擔憂正在持續升溫。

法國銀行集團旗下資產管理公司Natixis IM對全球逾500名機構投資人進行的調查顯示，74%受訪者預測2026年市場將出現修正，其中地緣政治衝擊風險與科技泡沫風險位列兩大首要隱憂。

大和證券上海策略師李雄（Li Xiong，音譯）表示：「明年全球對AI的投資將放緩」，並補充稱這將促使投資人尋求其他投資領域，但預期明年南韓企業盈利增長將更強勁，且其估值仍相對較低。

而在東南亞地區，越南今年表現亮眼，在經濟增速位居亞洲前列的情況下，該國股市上漲約40%，胡志明證交所指數（VN-Index）創下歷史新高。越南政府已將2026年國內生產毛額（GDP）成長目標訂為10%或更高。

李雄指出，越南從全球與中國「脫鉤」的趨勢中獲益良多，並強調該國善用全球供應鏈重組契機，越南正逐步接棒中國，成為世界工廠的新選擇。

黃金、白銀價格狂飆 貴金屬行情還沒完？

隨著地緣政治風險升溫，2025年黃金價格飆升超過70%，首度突破4500美元大關，美國與委內瑞拉近期的緊張局勢更是助長此趨勢。與此同時，投資人將黃金視為對抗通膨的避險工具，各國央行亦增加黃金配置比重，進一步推動金價走高。

由於投資人尋求更便利的投資黃金管道，專注於黃金的指數股票型基金（ETF）亦持續吸納資金。據世界黃金協會（World Gold Council）統計，全球實體黃金ETF已連續6個月實現資金流入，11月淨流入達52億美元（約合1633億台幣）。

展望2026年， William Blair公司的企業信貸分析師西梅奧尼迪（Alexandra Symeonidi）指出：「在通膨環境持續走強的情況下，美國聯準會（Fed）的寬鬆週期將持續支撐黃金的吸引力」，但也補充說，美中緊張局勢仍有再度升溫的潛在風險。

無獨有偶，白銀在2025年同樣創下歷史性漲幅，自年初以來價格飆升逾150%，有望締造近年最大年度漲幅紀錄。西梅奧尼迪表示，明年對於白銀和鉑金市場而言，「關稅問題可能有所減緩，加上美國對金屬需求降低，流動性緊張的局面有望緩和」。

但西梅奧尼迪也指出：「今年上半年中國太陽能產業帶動工業需求強勁，但部分官方補貼政策已逐步退場，這使需求走勢蒙上陰影。」

