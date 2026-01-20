川普關稅大刀違憲？美最高法院最快今宣布 卓榮泰：結果多少都有衝擊

行政院長卓榮泰坦言，美國最高法院關稅案裁決，結果對台灣多少都有衝擊。（圖／林煒凱攝）

美國最高法院最快今天（20日）公布美國關稅案裁決，即使外界多認為大法官不台可能推翻美國總統川普的關稅政策，但仍受到全球矚目。行政院上午舉行關稅談判說明記者會，行政院長卓榮泰指出，政府已掌握美國政府將許多關稅談判項目移往232調查，目前台灣在232優惠中已取得政府認為最好的保障，並坦言裁決結果多少都有衝擊，待判決確定後，才能磋商或有因應的可能性。

行政院今舉行「台美關稅談判說明記者會」，向國人進一步說明關稅談判細節。針對全球關注川普加徵大規模關稅合法性問題，可能被美國最高法院判決推翻，行政院長卓榮泰表示，政府掌握美國政府已經在做適度調整，將許多關稅談判項目移往232調查，台灣身為美國第6大逆差國，目前在232優惠中已經取得政府認為最好的保障，美國最高法院的判決衝擊多多少少都有，但一定要等判決確定後，才能磋商或有因應的可能性。

廣告 廣告

事實上，美國財政部長貝森特先前接受媒體採訪時表示，他認為最高法院不可能推翻川普的標誌性經濟政策，他們沒有推翻前總統歐巴馬醫改法案，「我相信最高法院不想製造混亂」。



回到原文

更多鏡報報導

謠言滿天飛！台美關稅投資信保「各2500億」 卓榮泰動怒：不要再寫成5千億

談政府2500億美元信保 鄭麗君曝規劃「分5期」、專款最高100億美元

鄭麗君站上談判第一線壓力山大 卓榮泰不捨：好幾次聽她聲音微微顫抖

印尼妻教同鄉「嫁台男要挑老弱病殘」！深夜突跟陌生男走了…他心寒離婚