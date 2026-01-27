川普關稅大棒揮向南韓 從首爾的慘劇看台灣眼前的懸崖

美國總統川普在社群平台一聲令下，無預警將南韓關稅從 15% 猛然拉回 25%，理由是南韓對貿易協議的進展持續延宕。然而洞察局勢者皆知，這不僅是針對協議進度的不滿；學者認為，川普正將外交與貿易徹底「計價化」，視為可懲罰、可交換的籌碼，藉此對全球各國殺雞儆猴。亦有外電分析，這恐是川普面臨司法壓力與選舉焦慮下的策略性施壓。無論動機為何，面對這名性格多變且奉行現實主義的堅實盟友，台灣豈可不慎。

旅美學者翁履中指出，南韓關稅遭突襲式調升，再度證實川普的政治風格絕非虛張聲勢。據了解，南韓總統李在明雖已承諾 3,500 億美元的投資，卻僅因國會審核程序未如預期，便遭到如此粗暴的對待。這正是典型的川普式治理：透過關稅大棒，向所有試圖以民主程序拖延協商的盟友釋放強烈信號。

這刀揮向南韓，餘光卻橫掃全球。國民黨籍台北市議員曾獻瑩警示，台灣未來恐面臨美國農產品的強行派銷，甚至被要求開放農產品低關稅、汽車零關稅入台。當執政黨在國際博弈中慣於退讓、開出難以兌現的支票，最終受衝擊的將是台灣的精緻農業與基層農民。

盱衡國際，各國已在動盪中尋求生存。加拿大與南韓紛紛赴陸尋求新商機與合作可能，反觀台灣內部仍深陷政黨內耗。翁履中直言，台灣正面臨「不知美、也不知中」的雙重困境。執政黨一味扈從美方，試圖以此換取短期政治紅利；在野黨則在預算把關上展現強硬。當雙方皆將內部鬥爭視為宇宙中心，卻忽略了在川普眼中，台灣的政局紛擾只是他藉機漲價、勒索的絕佳藉口。

國民黨團書記長羅智強強調，「依法審查、為民把關」是民主國家的基本天職。然而，在野黨的監督必須更具戰略智慧，否則極易被貼上「延誤進度」的標籤，讓川普有理由對台祭出同等級的關稅懲罰。

若一個國家的安全與經濟，必須建立在無止盡的軍備競賽與單方面貿易讓步上，這種「保護」與勒索何異？台灣若要拒絕窮兵黷武、回歸和平理性，內部團結是首要之務。當世界翻天覆地，台灣政客若依然故我，如何因應這樣的驚險國際局勢？

政府必須誠實面對，在川普的交易世界裡，台灣若缺乏談判籌碼與實力實體，難保不會成為下一個被祭旗的南韓。但一味照單全收，對台灣的前途與命運又能掌握幾分？

