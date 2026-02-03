川普關稅大棒施壓成功？宣稱墨西哥將停止對古巴輸油

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普加大對加勒比海國家古巴的施壓力道之際，今天表示，墨西哥將停止對古巴輸送石油。

川普在白宮橢圓形辦公室對記者表示：「墨西哥將停止對他們提供石油。」但他未進一步說明為何他認為事情將如此發展。

墨西哥當局尚未對此發表看法。

墨西哥是古巴最大的單一石油供應國。古巴長期面臨能源短缺與大規模停電問題，高度依賴進口精煉燃料產品，來滿足其發電、汽油及航空燃料需求。多年來，美國制裁與嚴重的經濟危機使共產政府無法購買足夠燃料，迫使其依賴少數盟友。

路透社先前報導，墨西哥政府正重新評估是否繼續向古巴輸送石油，因為擔心這項政策可能招致美國報復。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府昨天表示，將基於人道理由向古巴運送石油，但官方也指出，未來一週的援助將以「其他」產品為主。

上個月，美國逮捕長期與古巴關係密切的委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）後，哈瓦那與華府之間緊張局勢升高。川普形容古巴是對美國國家安全「異常且特別的威脅」，並揚言要對向這個共產主義島國運送石油的國家加徵關稅。

古巴外交官2日告訴路透社，古巴與美國目前仍保持聯繫，但相關交流尚未發展成正式「對話」。川普也曾表示，雙方正在接觸中。

墨西哥及多名區域分析家認為，若古巴失去能源供應，恐將面臨人道危機。在華府威脅之下，其他國家未必能填補墨西哥留下的缺口。

路透社先前報導指出，川普曾私下向薛恩鮑姆質疑墨西哥對古巴輸送原油與燃料的問題。據知情人士透露，薛恩鮑姆回應稱，這些運送屬於「人道援助」，而川普並未直接要求墨西哥停止供油。（編譯：鄭詩韻）1150203