川普關稅大錘將落、南韓急了！國會拚2/9日闖關《對美投資特別法案》

[Newtalk新聞] 南韓日前承諾對美國的 3,500 億美元投資法案，在國會中延宕多時；美國總統川普（Donald Trump）日前於 1 月 26 日宣布，將對南韓製汽車、木材及藥品等出口商品的關稅，從原本的 15% 大幅調回至 25%。

對此，南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九（Yeo Han-koo）緊急訪美尋求協商，今（5）日回國時，也呼籲國會儘快朝野商定《對美投資特別法案》，下周也將持續與美方官員進行協商。

《韓聯社》報導，呂翰九指出，美方此次考慮上調對韓關稅的最大理由，正是因韓方的《對美投資特別法案》立法進程延宕；目前美方正在協商將關稅上調的公告刊登於聯邦公報。為化解僵局，南韓朝野已達成共識，計畫在 2 月 9 日的國會中表決通過有關成立特別委員會來負責《對美投資特別法案》的立法工作，並承諾在之後的一個月之內通過法案。

呂翰九強調，韓方正以積極解決問題的心態付出努力，而美方在此刻執意上調關稅並非明智之舉。

呂翰九指出，由於行程原因，此行雖未能與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）正式會晤，但已與包括貿易副代表在內的多名司局級官員進行了深入討論，並明確表達韓方迅速、切實落實關稅協議的意願，他也強調，雙方對「體制差異」的理解仍有落差，之後將持續進行協商。

儘管此次赴美交涉無果，但據呂翰九透露，最近三周的時間內，他已與格里爾進行了 5 次接觸，他也預告下週將繼續與美方進行協商，試圖在國會通過特別法案的同時，為南韓企業爭取更多關稅緩衝空間。

與此同時，據《朝鮮日報》報導，南韓外交部長趙顯已前往美國。雖說此行是為出席核心礦物部長會議，但他也計劃與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）進行會談，討論包括關稅問題在內的議題。

