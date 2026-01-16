川普關稅如白蟻侵蝕！哈佛學者曝影響在後頭

▲美國總統川普對全球祭出對等關稅，有學者分析，這個政策對全球經貿的影響只是尚未顯現。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台灣與美國達成關稅貿易協議，台灣商品對等關稅15%且不疊加，半導體及衍生品等232條款取得最優惠待遇。而美國總統川普聲稱關稅是最偉大發明，哈佛大學甘迺迪學院教授勞倫斯（Robert Lawrence）指出，雖然這一年來全球經濟並未崩潰，但影響只是被延長。

哈佛大學甘迺迪學院教授勞倫斯（Robert Lawrence）在時代雜誌刊文，川普稱「關稅是有史以來最偉大的發明」，能使製造業回流美國、刺激國內消費，但幾乎沒有專家認同這一觀點，他們預測川普的關稅政策將推高通膨、降低薪資、進一步拖累美國製造業，並削弱股市，造成美國經濟衰退、全球化進程受挫。

然而，近一年過去了，全球經濟並未崩潰，這不禁讓人質疑：「川普的政策是否正確？」但勞倫斯指出，問題不在於關稅沒有損害，而是其影響被延長了。目前，較低的報復性措施和較高的人工智慧投資水準正在抵消這些負面影響。

大量證據表明，美國經濟停滯不前，製造業衰退。雇主裁員，並且不願在國內招聘和投資，尤其是那些受到關稅影響的行業。這些疲軟是川普經濟政策的後果，但無論如何，對AI題材的樂觀情緒，迄今一直支撐著股市，而資料中心建設也提振了投資。

「川普在遏制立即出現的反彈方面相當幸運」，勞倫斯分析，且除了中國利用稀土金屬報復外，幾乎沒有其他國家成功地反擊了美國的關稅。這可能與美國透過北約對歐盟的戰略重要性，以及其在「核子保護傘」下為日本和韓國提供國家安全保障有關，最終川普迫使許多國家接受了約15%的關稅。而美國雖是世界最大經濟體，但其商品進口僅佔全球的13%、出口僅佔9%，許多國家能輕鬆應對美國動盪的貿易政策。

勞倫斯分析，川普的孤立主義政策並沒有終結全球化，但全球化的本質正在改變，各國如今都在尋求美國以外的市場，並在策略上尋求其他聯盟。我們已經從美國主導的單極體系轉向了美國不再扮演領導角色的分散體系。中國可能在AI競賽勝過美國、加拿大和歐盟這些被冷落的貿易夥伴尋求合作並發展國內市場。

他也直言，川普關稅政策和對投資的掠奪正在引發對美國的不滿，並將削弱美國的戰略影響力，因為其他國家將取代美國的市場和領導地位——但這些調整的漫長過程也意味著，關稅帶來的負面的經濟和政治後果尚未立即顯現。川普的關稅政策如同在全球貿易的木造結構中引入了白蟻：它們不易察覺，但隨著時間的推移，很可能會使任何結構崩塌。

