川普關稅威脅 梅爾茨：德經濟依賴出口反制須審慎

（中央社記者林尚縈柏林20日專電）美國總統川普以格陵蘭問題為由，揚言對歐洲部分國家加徵關稅。德國總理梅爾茨表示，歐洲應冷靜回應美方施壓，避免升高衝突；對於是否啟動歐盟「反脅迫工具」作為反制，他持保留態度，指出德國經濟高度依賴出口，須審慎評估。

川普日前宣布，將自2月1日起，對派遣士兵參與格陵蘭勘查任務的德國及其他歐洲北約國家加徵懲罰性關稅，藉此向歐洲施壓，要求丹麥出售格陵蘭。

此舉不僅遭被加徵關稅的各國反對，也促使歐盟緊急啟動協調機制，將於週四晚間在布魯塞爾召開歐盟特別高峰會，討論如何因應美方關稅威脅。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天在柏林出席所屬政黨高層會議後，首度對此事表態。根據德通社（DPA），梅爾茨表示，歐洲應「冷靜且適度」回應美方挑戰，並一致同意避免讓爭端升高。

談到是否使用「反脅迫工具」反制關稅威脅，梅爾茨指出，德國經濟高度依賴出口，對美貿易衝突的承受能力與其他歐洲國家不同，因此在反制措施上應格外審慎。

「反脅迫工具」（ACI），也被歐洲媒體稱為「貿易火箭砲」（Trade Bazooka），為歐盟對抗關稅與經濟施壓的關鍵武器。該機制允許歐盟在第三國以經濟手段迫使政治讓步時，採取加徵關稅、限制投資或市場准入等反制措施。

德方審慎態度，可能與更宏觀的戰略考量有關，梅爾茨告訴德通社，避免與川普正面衝突，是為了確保美國持續支持烏克蘭對抗俄羅斯。

他指出，歐洲與烏克蘭近來已在柏林與巴黎，與美方展開多方磋商，尋求結束戰爭的可能性，德國不會採取任何削弱這些努力的行動。

梅爾茨也提醒，關稅最終往往由進口國消費者承擔，在此情況下，首當其衝的將是美國民眾，但同時也會傷害歐洲、尤其是德國經濟，因此仍希望透過對話化解衝突。

梅爾茨透露，過去一年經驗顯示，川普經常以關稅施壓，但在談判後也可能讓步，對德國持續採取的策略有信心。

相較德方力圖為對美關係降溫，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（WEF）時，則公開呼籲歐盟啟動「反脅迫工具」回應美方關稅威脅。

針對與法國在回應關稅制裁不同調，梅爾茨坦言，理解法國「有時反應比德國更強硬」，但仍期盼在歐盟高峰會中達成一致立場。（編輯：謝怡璇）1150121