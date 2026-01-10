川普關稅就算判違法也躲不掉？美財長貝森特： 還有其他授權可動用

美國總統川普(中)和他製訂關稅政策的重要財經幕僚財政部長貝森特(左)和商務部長盧特尼克。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）的大規模全球關稅措施衝擊多國經濟，美國最高法院預計最快14日川普動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），向貿易夥伴課徵全面關稅是否合法做出判決，受到全球矚目。美國財政部長貝森特宣稱，如果法院判決敗訴，川普政府還可動用許多其他授權，來彌補關稅損失。

根據福斯新聞報導，川普動用IEEPA課徵兩項全面關稅，亦即10％全球商品關稅，以及去年4月初課徵的所謂「對等關稅」。美國下級法院已判決，川普動用IEEPA迅速實施相關進口關稅是超越權限之舉，本案上訴至最高法院，最終判決最遲今年6月宣判。最高法院去年11月初舉行辯論庭，保守派與自由派法官皆對川普的作法提出質疑。

川普堅稱，關稅政策讓美國財政更強健，如果被裁定違法將對美國造成「重大打擊」，此案的判決「攸關生死」，美國官員也一再警告，若最高法院推翻川普實施的關稅，將對美國經濟造成嚴重後果。在此案審理期間，川普政府持續徵收相關關稅。美國海關數據顯示，截至去年12月中旬，依據IEEPA，已徵收逾1335億美元關稅。

專家認為，判決結果短期內不會帶來太大變化，但幾乎篤定會引發更多訴訟。大量企業將就川普的片面關稅措施接續提出告訴，以期追回已支付的較高關稅。一名原告律師說，若最高法院在裁決中沒有明確論及補救措施，案件將發回下級法院制定相關方案，如果關稅被判違法，國際貿易法院（CIT）將處理這些數千件訴訟以及未來可能提出的更多訴訟。

戰略與國際研究中心（CSIS）經濟計劃主任拉克（Philip Luck）指出，本案至關重要，因為若川普關稅被駁回，一些商品的價格將下降，但該判決不太可能阻止川普政府透過232或301條款等機制徵收關稅，他說：「只要川普政府執意提高一系列商品的關稅，他們就能再度做到」。

拉克補充：「對廣泛產業徵收產業關稅，以及對主要貿易夥伴徵收國家層級關稅，美國90％的貿易就會被課到關稅」，而貝森特8日受訪時也強調：「還有許多其他授權可以動用，不過IEEPA最俐落，給與美國與總統最大的談判權力，其他較繁瑣，但仍然有效」。

