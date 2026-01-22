川普關稅影響浮現 台美鏈結更趨顯著

（中央社記者廖漢原紐約21日專電）美國總統川普去年4月開徵對等關稅，各國經多輪協商後稅率趨於穩定。美國政府部門統計顯示，關稅在去年第3季顯著對全球供應鏈與美國經濟產生巨幅影響，美中貿易量持續縮減，台美鏈結趨勢明顯，美國貿易逆差情況好轉。

美國總統川普（Donald Trump）去年4月2日宣示當天為「解放日」（Liberation Day），向全球開徵對等關稅，並與包括台灣在內等主要貿易夥伴展開貿易協商。

高稅率為美國帶來史上最高年度關稅收入，2025全年貿易數字尚未正式公布，但2025年10月美國貿易逆差降至294億美元，是2009年以來的新低，較去年同期大減39%。

美國財政部統計，受惠於關稅大幅提升，2025年美國關稅與相關規費總收入達到2640.5億美元，2024年約為790億美元，2023年約為800億美元，為前兩個年度3倍以上。

美國財政年度由前1年10月起計，各界評估若以2025年1月川普上任當月為起算點，全年關稅與相關規費總收入可能達到3000億美元。

根據賓州大學華頓商學院（Penn Warton）今年1月15日的「預算模型」（Budget Model）估算，2025年10月美國平均關稅稅率為10.91%，川普上任時只有2.2%。美國向各國課徵關稅，關稅戰國家首當其衝。

華頓商學院模型估計，美國主要貿易夥伴中，中國平均稅率達到37.4%，墨西哥4.6%、加拿大3.9%、瑞士9.4%、越南12.3%。

若以品項來看，鋼鋁製品最高41.1%、汽車15.5%、汽車零件6.7%、半導體3.5%、醫藥用品1.9%。

川普政府掀起全球關稅戰，各國向美國繳交多少關稅，哪些品項是主要收入，暫時無法得知。高關稅降低貿易往來，關稅施行前後貿易行為跟隨調整，但從貿易夥伴排名變化仍可看出部分端倪。

美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）資料顯示，2025年10月前10大貿易夥伴依序為墨西哥、加拿大、中國、台灣、越南、日本、德國、英國、瑞士、南韓。

以中國為例，2024年同樣為美國第3大貿易夥伴，美國對中國貿易逆差約為2954億美元，進出口佔美國貿易總量10.9%。2025年10月，中國仍排名第3，但逆差減至單月149億美元，對美貿易總量縮減至6.9%，美中貿易明顯進入冷凍期。

相較於台灣， 2024年為美國第7大貿易夥伴，美國對台貿易逆差約為739億美元，佔美國貿易總量3%。2025年10月，台灣提升至美國第4大貿易夥伴，逆差升至175億美元，佔美貿易總量提高至5.7%。南韓掉至第10位，受關稅影響對美出口顯著減少。

美國發起關稅戰衝擊全球經濟，美中長期掛鉤如今走向脫鉤的趨勢明顯，亞洲國家因貿易項目差距，貿易量也出現升降。

對美國經濟而言，關稅影響與供應鏈改變在去年第3季發酵。商務部經濟分析局（Bureau of Economic Analysis）資料顯示，美國去年第3季貿易逆差較第2季縮減約11%。美國媒體評估，2025年美國貿易逆差可能約為1.02兆美元，較2024年1.21兆，減少約15.7%。

川普就職週年當天於白宮說明政績，在格陵蘭爭議與美歐關稅戰再起陰影下，各界評價不一。不過從關稅收益、貿易逆差縮減、股市表現、通膨與就業數字穩定等數據觀察，都是川普政府的底氣來源。

里契蒙聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of Richmond）分析，從2025年1月至12月來看，約1/3的關稅收入來自第4季；美國主要貿易夥伴的稅率自去年8月起漸趨於穩定，部分國家甚至調降，未來幾年稅率將持續走穩。（編輯：周永捷）1150122