川普關稅恐違法 施俊吉曝「敗訴4劇本」：何需急拿台積電去換？

美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策合法性，外界預估美國最高法院即將最初裁決之際，卻傳出台美關稅談判即將達成協議，關稅下調至15%，但條件是台積電在亞利桑那州需再興建至少5座半導體廠。對此，行政院前副院長施俊吉分析，目前多數人都在賭川普關稅會敗訴，並表示可能出現的4種劇本，何需拿5座晶圓廠去換？選這種時機與美方達成談判協議，怎能不令人嘆息。

前行政院副院長施俊吉。（翻攝自施俊吉臉書）

施俊吉13日在臉書以「如果川普關稅違法，台灣何需現在與美國達成談判協議」為題發文，外媒不斷預測美國最高法院會在何時宣判川普的關稅是否違法，所以世界各國的出口業和美國的進口商無不滿心期待等候判決。

廣告 廣告

但是就在此節骨眼，卻傳出台美即將簽訂談判協議的消息：台積電將在亞利桑那增建5座廠，以換取美方將關稅降到15%。姑且不論這項協議是否明智，只論時機對不對，答案就令人傷心。

施俊吉表示，川普根據1977年的《國際緊急經濟權力法》(International Emergency Economic Power Act, IEEPA) 對世界各國出口至美國的商品課徵三種激進關稅，包括，第一，基準關稅，10%，適用於各國；第二，對等關稅，稅率視各國之貿易逆差與談判結果而定；第三，反芬太尼關稅：對加拿大、中國和墨西哥徵收額外關稅，以懲罰這些國家未能有效阻止芬太尼流入美國。

施俊吉以英國和台灣為例，美國對英國只課「基準關稅」稅率10%；對台灣課（20＋N）%，其中的「20」是「基準關稅」加「對等關稅」之稅率(習慣上合稱「對等關稅」)，而「N」則是原本就存在的最惠國待遇(Most-Favored-Nation, MFN)之稅率，這個N無違法之虞。

施俊吉說，美國最高法院的判決可以周延分類為二：一是川普勝訴，亦即上述三種關稅皆合法；二是川普敗訴，亦即三種關稅全部違法，或部分違法。目前預測川普敗訴的居多，美國合法的下賭網站Kalshi平台上，賭「川普敗訴」的高達73%。倘若「川普敗訴」，將產生令人雀躍的4種結果。

美國總統川普。（圖／AP）

第一，根據IEEPA加徵的關稅將立即失效，台灣（20＋N）%的「20」將因違法而被取消，只留下「N」。換言之，美國須對台灣無條件降稅20%。

第二，川普總統如果不願善罷甘休，他會啟動B計畫，引用232、201、301、122或338等條款為其政策續命。然而B計畫絕對無法像A計畫(被判違法的IEEPA)一樣，達成「快速、全產品、國家級、全球性」的殺傷效果，所以其恐嚇力會下降，世界或許能逃離浩劫。(詳細分析見本人臉書之貼文《如果川普的關稅違法，他的B計畫是什麼？》，1月8日)。

第三，美國政府必須將不合法的關稅退還給美國進口商（關稅不由台灣出口商繳納，因此沒有資格領取退稅）。根據彭博社的報導，截至2025年12月上旬為止，涉及退稅的共有30多萬家進口商， 3,400萬筆進口商品，以及美元1,290億的關稅收入。這是一項浩大的退稅作業，何時能夠啟動，多久才能完成，沒有人能作預測。

第四，美國的財政會惡化，已經收進來的要退回去，未來的關稅收入將比預期減少。美國財政部部長貝森特接受媒體訪問時說：財政部現在很有錢，退稅沒問題，將來也沒有問題。換言之，美國政府已經有「川普敗訴」的認識和準備了。

台積電。（圖／路透）

在這種情況下，施俊吉質疑，現在的台灣為什麼要用5座台積電2奈米以下的晶圓廠去換5%的關稅減讓，而不等待美國最高法院的判決？畢竟如果等到有利於台灣和全世界的判決，現在的關稅將無條件一口氣減掉20%，何需拿5座晶圓廠去換？選這種時機與美方達成談判協議，怎能不令人嘆息。

延伸閱讀

故總統蔣經國逝世38週年 粉專嘆：他打造的護國神山恐被整碗捧去

台積電發重訊！子公司加碼固定收益投資 逾3600萬美元購入公司債

傳關稅談判綁台積電投資 許宇甄要求賴政府清楚說明「三件事」