川普關稅或遭判輸 台商影響全解析

財經中心／廖珪如報導

法律界人士指出，即便裁決受挫，行政部門仍可動用其他條款，貿易不確定性難以消退。同時，232 條款持續對鋼鋁、汽車零組件施壓，美國商務部正評估是否將銅、變壓器與半導體材料納入國安調查，擴大保護主義範圍。（圖／資料照）

隨著美國總統川普展開第二個任期並全面升級貿易保護政策，全球貿易體系正面臨自布雷頓森林體系瓦解以來最劇烈的結構性轉折。法人報告指出，2026 年不僅可能成為第二波關稅戰的引爆點，《美墨加協定》（USMCA）即將於 7 月進行的首次聯合審查，也將成為重塑北美供應鏈規則的關鍵戰場。

研究機構 The Budget Lab 數據顯示，截至 2025 年 11 月，美國平均有效關稅稅率已升至約 16.8%，創下 1930 年代《斯穆特—霍利關稅法》以來新高。美國政府透過 IEEPA 以及 301、232 條款建立多層次關稅工具箱，意圖加速製造業回流。儘管高盛研究顯示關稅成本最終由消費者承擔，使 2026 年核心通膨可能維持在 3% 附近，但川普仍傾向透過「對等關稅」縮減逆差並創造財政收益。

合憲性挑戰與國安調查：IEEPA 裁決與 232 條款的連鎖效應

川普政府大量援引 IEEPA 徵收關稅，引發法律界反彈並上訴至最高法院，預計於 2026 年初裁決。法律界人士指出，即便裁決受挫，行政部門仍可動用其他條款，貿易不確定性難以消退。同時，232 條款持續對鋼鋁、汽車零組件施壓，美國商務部正評估是否將銅、變壓器與半導體材料納入國安調查，擴大保護主義範圍。

北美供應鏈生死戰：USMCA 落日條款與防堵「洗產地」策略

USMCA 將於 2026 年 7 月進行聯合審查，成為北美經濟整合的關鍵變數。美國談判重點在於防堵中國企業透過墨西哥「轉運」進入北美市場，尤其是在佔比 22% 的汽車產業。美方正推動收緊原產地規則，要求穿透電池、關鍵礦物等核心零組件來源，並排除「受關注外國實體」，這將迫使供應商提供完整溯源資料並重新調整墨西哥生產布局。

墨西哥關稅新法生效：非 FTA 國家面臨 5% 至 50% 稅率重擊

在美國壓力下，墨西哥國會已通過法案，自 2026 年 1 月 1 日起，對未簽署 FTA 的國家（如台灣、中國、韓國等）調高逾 1,400 項產品關稅，稅率介於 5% 至 50%。由於台灣未與墨西哥簽署 FTA，鋼鐵、紡織、汽車售後零組件及電子機構件將面臨顯著成本上升，台商必須評估是否申請 IMMEX 或 ProSec 制度以尋求免稅空間。

供應鏈韌性勝於效率：台商在「全面合規」與「高成本」間的抉擇

顧問機構指出，台灣企業正被迫在承擔高成本與放棄優惠間做出抉擇。2026 年的全球經濟將由「政策」而非「基本面」主導。隨著低通膨與全球化時代結束，未來企業競爭力在於供應鏈韌性、合規能力與政策應變速度。能在美國、墨西哥與亞洲間靈活調整布局的企業，方能在此新秩序中生存並取得估值溢價。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

新聞幕後／拉積盤助台股攻3萬點 你該知道的背後真相

降低關稅衝擊 勞動部發錢了！

消費性電子大展 帶旺AI眼鏡台廠10強

