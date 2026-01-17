川普關稅或遭推翻！白宮推「10%」備案

▲白宮方面表示，即便最高法院最後真的裁定、推翻川普全球對等關稅，政府也已有應急備案。（示意圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 川普自去年4月初宣布全球對等關稅以來，不只在海外掀起波瀾，其國內對於這項政策的合法性也有諸多質疑。美國最高法院或將於下週二（20日）公布相關裁決，白宮方面表示，已有備案應急，一旦現行關稅真被推翻，將立即啟動10%的臨時關稅。

綜合《富比士》等外媒報導，全球政商界高度聚焦川普關稅訴訟，批評者主張，川普政府引用1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）、繞過國會，在全球範圍開徵「解放日」關稅，已屬行政越權，侵犯國會權。更重要的是，就算美國最高法院目前以保守派法官佔多數，但從先前的辯論紀錄來看，他們當中過半都對廣泛徵稅的合法性表達懷疑。

白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）週五接受外媒訪問時，證實政府已預備好替代方案，萬一法院真的裁定現行關稅無效，白宮將第一時間啟動10%的應急關稅，以彌補政策中斷造成的缺口，並維持川普貿易政策的連貫性。

報導指出，這套備案很可能引用《1974年貿易法》第122條，該條款是專門為因應貿易失衡而設立的，授權總統在不超過150天的期限內，課徵最高達15%的關稅。

哈塞特強調，10%的備案屬於過渡性質，白宮正持續研究是否有更具法律韌性的長遠途徑，重申政府對最高法院終將支持總統權力一事，抱有「高度信心」。

