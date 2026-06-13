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即時中心／林韋慈報導

美國總統川普在「對等關稅」遭最高法院裁定違法後，改以「重大國際收支逆差」為由，對全球進口商品加徵10%關稅。今年5月，美國國際貿易法院判決這項10%全球性關稅違法，並禁止政府向原告繼續收取相關稅款。川普政府隨後向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴。6月12日，法院作出裁定，在最終判決出爐前，允許10%關稅措施繼續實施。

川普改以「重大國際收支逆差」加徵10%關稅 遭美國法院禁止

《彭博》（Bloomberg）報導，川普在「對等關稅」遭最高法院裁定違法後，改以「重大國際收支逆差」為由，於今年2月根據《1974年貿易法》第122條，對全球進口商品加徵10%關稅。該法條允許總統在面對嚴重國際收支逆差時，可對進口品課徵最高15%的附加關稅。

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今年5月，美國國際貿易法院（Court of International Trade）判決這項10%全球性關稅違法，不認同川普政府對法條的解釋，並禁止政府向原告繼續收取相關稅款。

川普政府提上訴 法院裁定「可能勝訴」允許10%關稅措施繼續實施

川普政府隨後向美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）提出上訴。6月12日，該法院以未署名裁決書作出裁定，認為聯邦政府提出的論點顯示其在案件實體問題上「可能勝訴」，因此在最終判決出爐前，允許10%關稅措施繼續實施。

法院同時指出，若在上訴期間禁止關稅繼續執行，將嚴重破壞聯邦政府的整體經濟計畫，並打亂與外國政府的貿易談判，造成難以彌補的損害。不過法院也強調，若最終認定該關稅違法，政府必須對受影響者提供補償，包括退還已繳關稅或支付利息。

原文出處：快新聞／川普關稅戰再反轉！美法院認「可能勝訴」暫准10%續徵

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