川普關稅戰反讓中國與美平起平坐！BBC調查曝中砸1兆美元狂買歐美技術

編譯林浩博／綜合報導

在拜登時期擔任白宮的中國與台灣事務官員杜如松（Rush Doshi）19日投書《紐約時報》，批評美國總統川普亂發動關稅戰，反倒讓中國得以證明自己實力，足以與美國在全球抗衡，能與之平起平坐。而這背後，恐怕也與中國狂撒錢收購已開發國家企業，獲取先進技術，脫不了關係。

中國領導人習近平與美國總統川普10月30日於南韓會面，雙方達成兩國貿易休兵。但白宮前官員杜如松批評，「川習會」只是讓中國證明其與美國並駕齊驅。（圖／翻攝畫面）

與美國平起平坐

川普對10月30日的「川習會」志得意滿，還自評給出超越滿分的高分，不過杜如松直言，該次會面反倒證明，中國已與美國並駕齊驅。

川普在該次會面與中國領導人習近平達成貿易休兵，但杜如松觀察，中國實際已吸收所有美方施加的經濟壓力，並利用自身在全球供應鏈的霸主地位，成功將了美國好幾軍。

杜如松批評，川普年初回鍋白宮不久，即重新點燃貿易戰火，對中國施加的關稅最終即達140%之多，但川普自己卻未真正評估美國的自身弱點，也沒加強自家的供應鏈。與之相對，中國自從川普於2018年的第一任期開徵關稅，就已逐漸做好準備。

習近平的稀土豪賭

回頭看這次的貿易戰，習近平4月首度動用了他足以打破僵局的武器：稀土。他對美國禁止了所有稀土和磁鐵的出口，這可是從汽車到飛彈製造都所需的關鍵原料。雖然美方恐怕會展開更多的報復，但習近平打賭，川普終究還是會臨陣退縮。結果習近平賭對了，川普於5月就大幅調降關稅，試圖降低貿易緊張。

10月習近平又故技重施，並且還加碼。中國以美國的新一輪出口管制為由，搬出了許可制度，不只是購買中國的稀土，世界各地企業只要所賣產品用到些許的中國稀土，都須先獲得北京的核准。中國此舉將貿易升高至空前的程度，形同挾持美國與全球的製造業為人質。

川普臨陣退縮

杜如松指出，其實川普團隊也提出了新晶片管制與金融制裁等方式，足以反制中國的脅迫大棒，但川普自己最終又選擇退縮。

因此所謂的「川習會」成果其實充滿各種潛在問題。包括中國承諾恢復進口美國大豆，但採購量卻比以往少；中國推遲了新稀土管制措施一年，但未來仍難說，可這已足以說服川普政府暫緩了對中資企業的出口限制；中國承諾會打擊毒品芬太尼的原料生產，美方因此降低了對中關稅10%，可如此一來，中國遭課徵的關稅稅率已與美國盟友接近，削弱了美國企業尋求中國以外供應基地的誘因。

甚至鄰近會前，川普在又曾發文這是「兩國集團」（G2）的高峰會，這讓幫助美國製造業回流的盟國，又是情何以堪。杜如松再批，這反倒證明中國的脅迫手段有用，未來能多加使用，也是讓北京對川普的「美國優先」（America First）議程，握有了「否決權」。

狂砸1兆美元收購富國企業

美國製造業外流嚴重，難以抵禦中國掐住供應鏈的關鍵節點。這背後，恐怕也與中國長年的全球策略性收購有關。

英國廣播公司（BBC）日前從研究機構AidData的數據發現，比起多年來大家假定中國主要投資開發中國家，其實已開發國家的優先層級也不低。AidData的執行董事帕克斯（Brad Parks）告訴BBC：「這讓我們深感驚訝，因為就在我們眼皮底下，數千萬美元的金流正（從中國）湧向美國、英國與德國。」

根據AidData的發現，自2000年以來，中國向海外總共投資了2.1兆美元，開發中與已開發國家大約各占一半。

美國加州大學聖地牙哥分校的教授史宗瀚（Victor Shih）指出，「中國擁有史無前例的金融系統」，坐擁世界最大的銀行體系，規模比日本、歐洲和美國的加總還大。再加上當局能夠深入掌控國有銀行，中國具備了獨一無二的調動能力。

史宗瀚稱：「中國政府可以設定利率，指揮信貸的流向。這只有嚴格的資本控制才能達成，世界並無其他國家能持續做到這點。」

中國鎖定半導體關鍵產業收購

中國對富國的投資，部分是單純為了賺取收益，但很多則是遵照官方10年前的「中國製造2025」政策，鎖定半導體、機器人與電動車等10項關鍵科技產業，希望藉由大筆收購，將技術挖回中國。而該政策目的是打造中國於今年成為這些產業的佼佼者。

儘管因為各國的警惕，中國官方之後未再提「中國製造2025」字眼，但這政策一直默默執行。史宗瀚表示：「包括人工智慧與智慧製造在內，中國公布了各式計畫。而這些計畫的母體，就是這個第15屆的五年計畫。」

中國的投資顯然收到不錯成效。中國如今已在當初規劃的眾多產業，成為了領先世界的強者。對此，帕克斯認為，產業的競賽尚未結束，「我預期許多G7國家將急起直追，從守勢轉為攻勢」。

