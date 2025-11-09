川普關稅戰沒戲了？保守派大法官也不挺，美股應聲大漲

川普關稅政策遭美國大法官保守派與自由派罕見一致質疑，市場預測其敗訴機率高達七成。投資人解讀為關稅鬆綁訊號，美股三大指數因而全面收紅，道瓊與那斯達克齊創新高，反映市場對政策風險的樂觀預期。

美國聯邦最高法院在美東時間5日上午10點（台灣時間5日晚間11點），針對總統川普的關稅訴訟舉行口頭辯論，審理川普援引《國際緊急經濟權力法》課徵對等關稅的合法性。值得注意的是，即使是他任命的保守派大法官，也對此政策提出嚴厲質疑。因此，美國市場預測平台「PredictIt」指出，川普敗訴的機率高達73％。

廣告 廣告

而這項裁決，最快可能在今年底出爐。

美國財經媒體《CNBC》指出，此案被視為對川普（Donald Trump）的關鍵法律考驗。美國最高法院（Supreme Court）共有九位大法官，六名屬於保守派，其中三名由川普任命。在他第二個總統任期內，最高法院曾就一些其他政策，做出對他有利的裁決。

最高法院大法官質疑川普關稅政策的消息傳出後，道瓊工業指數收盤上漲225.76點，漲幅0.48％，收在47311點；標普500指數上漲0.37％，收在6796.29點；以科技股為主的那斯達克指數上漲漲151.16點，漲幅0.7％，以23499.8點作收。

自由派、保守派大法官罕見意見一致

今年2月，川普首次援引1977年的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），對來自中國、墨西哥、加拿大的商品加徵關稅，聲稱來自上述國家的芬太尼（fentanyl）等毒品走私，已構成緊急狀態。4月，他再次動用該手段，下令對各國商品課徵10％到50％不等的「對等關稅」（reciprocal tariff），藉此促成各國與美國達成協議。

5日的審理，涉及受關稅影響的3家企業、12個州提起的訴訟。聯邦下級法院先前已裁定，川普援引《國際緊急經濟權力法》徵收關稅，超出其權限。

保守派首席大法官羅伯茲（John Roberts）主張關稅是一種稅收形式，與自由派大法官立場一致。羅伯茲表示，這些關稅實質上是對美國人徵稅，「而這歷來是國會的核心權力。」

雖然代表政府出庭的聯邦總檢察長紹爾（John Sauer）為關稅政策辯護，表示是監管性關稅，不是增加財政收入的關稅。不過，遭自由派大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）反駁：「你說關稅不是對美國人徵稅，但確實就是。關稅從美國公民身上榨取金錢，創造收入。」她指出，自《國際緊急經濟權力法》立法以來，除了川普之外，沒有其他總統曾利用該法案徵收關稅。

就連川普提名任命的保守派大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）也質疑，指出川普單方面以貿易失衡與芬太尼流入美國等國際緊急情況為由，強加關稅，並未獲得國會授權。

戈蘇奇表示：「如果總統直接否決收回這些權力的立法，會發生什麼事？因此，實際上，一旦國會把這項權力交給總統，就無法再收回這項權力……權力會逐漸且持續向行政部門集中，人民選舉產生的代表則被剝奪權力。」

受害企業：關稅威脅我們取得的成就

美國聯邦預算問責委員會（Committee for a Responsible Federal Budget）表示，如果最終這些關稅政策獲判繼續執行，到2035年，將為美國帶來三兆美元的額外收入。該委員會10月27日表示，聯邦政府在2025財年下半年徵收1510億美元的關稅，「比2024財年同期成長近 300％。」

其中一個原告，是66歲的施瓦茨（Victor Owen Schwartz）。他的公司VOS Selections，是紐約上州的葡萄酒與烈酒進口商，從業已40年。施瓦茨表示：「問題在於，外界有很大的誤解，以為關稅由外國實體支付，我要反覆強調，是美國人繳稅的。美國企業繳納稅款，這些稅款最終會轉嫁給消費者。」

6日聽證會結束後，施瓦茨發表聲明：「近40年來，我的家族白手起家，成立這家公司。如今，魯莽徵收關稅威脅著我們取得的一切成就。」

施瓦茨直言：「讓我說清楚，這些關稅並非由外國政府或公司支付，而是由像我這樣的美國企業及美國消費者，為我們政府每月徵收的數十億美元買單。」他也指出，小企業不僅要擔心關稅稅率的波動，關稅還導致美元兌歐元匯率暴跌。他坦言，這些疊加的成本，導致進口葡萄酒的成本增加約35％。因此，他提高售價，也承擔一部分關稅，最終只剩下微薄的利潤，他認為長遠來看，這種狀況「難以為繼」。

財政部長強勢辯護：歪曲川普政府貿易目標

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）出席5日的聽證會，後來在社群媒體X上發文，批評原告律師卡蒂亞爾（Neal Katyal）、古特曼（Benjamin Gutman）對經濟學的理解極匱乏，聲稱他們「提出的論點，反映對川普政府貿易目標的基本誤解及歪曲。」

川普先前曾表示考慮親自出席5日的口頭辯論，但他在2日晚間改變心意，改派貝森特出席。其後，4日在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文強調：「美國最高法院5日的案子，簡直攸關我們國家的生死存亡，如果我們取得勝利，我們將擁有巨大但公平的財政安全與國家安全。如果敗訴，我們幾乎無法抵禦多年來一直占我們便宜的其他國家。我們的股市不斷創歷史新高，現在我們的國家，也受到前所未有的尊重，這主要歸功於關稅創造的經濟安全，以及我們因此達成的各項協議。」

這次審理不僅檢驗川普關稅政策的合法性，更是對美國行政權與立法權邊界的一次制度檢驗。無論最終結果如何，這場訴訟都將深刻影響未來數年的全球貿易秩序與市場信心。