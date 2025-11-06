川普關稅戰違法？ 聽證會後敗訴機率曝！

財經中心／廖珪如報導

美國總統川普4月2日高舉國家利益行使權力，對全球發動關稅戰，遭到司法體系質疑。（圖／翻攝自白宮官網）

美國總統川普對全球關稅戰是否違法，美國法院聽證日期為2025年11月5日。玉山投顧分析，核心爭議在於，總統是否有權依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）聲稱存在「國家緊急情況」，並對進口貨物大範圍徵收關稅。多個企業與美國數州提起訴訟，主張此舉超出總統在該法下的法定權限。目前在下級法院，多數法官認為川普實施的關稅屬於超越法定授權。玉山投顧報告點出，聽證會後，預測平台 Polymarket 對川普勝訴的押注機率由 40%下降至 25%。

聯邦政府律師General D. John Sauer 在法庭上提出一系列論點，主張 IEEPA 中的條文，特別是「規範進口」（regulate importation），明確授權總統在面對國際緊急情況時徵收關稅，且此權力在憲法與歷史先例上均具正當性。.權力來源與性質：監管性而非徵稅性：Sauer 律師將總統行使關稅權力定位為對外貿易的「監管」措施，而非憲法賦予國會的專屬徵稅權。他指出，徵收關稅是「規範進口」權力的核心運用形式，也是歷史上最傳統、最直接的貿易管制手段之一。

支持總統權力

這類措施屬於「監管性關稅」（regulatory tariffs），目的並非籌措財政收入，而是作為外交與經濟政策的壓力點、槓桿或談判籌碼，以促使外國改變行為，應對國家層級的緊急情況。關稅所產生的收入僅為附帶結果。若進口商為避免關稅而轉向國內供應，反而可促進本土產業發展，達到政策調整與產業重建的目標，而非單純擴充政府財政。Sauer 同時強調，IEEPA授權總統以「指示、許可證或其他方式」進行規範，語言包容性極高。既然總統可徵收與關稅效果相似的「許可證費用」（license fees），「或其他方式」自然也涵蓋徵收關稅的權力。

憲法權利賦予？

Sauer 律師主張，不應將「重大問題原則」（Major Questions Doctrine）與嚴格的「非授權原則」（Nondelegation Doctrine）套用於本案，因為總統在外交與國際經濟領域擁有特殊地位。Sauer 指出總統在外交事務領域擁有固有的憲法第二條權力（inherent Article IIauthority），這項權力為國會授權奠定了憲法基礎。IEEPA 正是以此為基礎，國會進一步授予總統廣泛行動權限，使其在面對國際危機或外部緊急情況時，得以採取包括徵收關稅在內的各種「規範進口」手段。Sauer 強調，美國歷史上在涉外事務中一直存在賦予總統「廣泛授權」的傳統（deep and profoundhistorical pedigree），例如規範對外貿易或處理外交緊急事件。這樣的制度安排不僅符合歷史慣例，也反映憲法體系中的權力平衡：國會提供「廣泛且必要的授權」，同時要求總統正式宣告緊急狀態並接受政治監督，以確保權力不被濫用。

美國歷史先例？

Sauer 援引IEEPA前身「與敵國貿易法」（TMEA）的歷史事件，反駁關稅權力屬「前所未聞」的主張。他指出，早在 1971 年，尼克森總統便曾依據「戰時貿易法」（TWEA）並運用與 IEEPA 相同的「規範進口」（regulate importation） 語言，對全球商品徵收10% 關稅，以應對國際收支危機。此舉後經上訴法院支持，顯示司法機構承認此類權力屬於總統在緊急情勢下的正當行使。其後，國會於1977年制定 IEEPA 時，選擇沿用相同措辭，代表國會明知並默許該語言涵蓋徵收關稅的授權範圍。

總統侵犯徵稅權

私人當事人代表 Katyal 律師與州政府代表 Gutman 律師，反對總統權力：兩位律師一致主張，總統依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收關稅的行為違法，因為此舉侵犯憲法賦予國會的徵稅權（TaxingPower），且IEEPA 的立法文本與目的不支持如此廣泛的權力授權。

1. 關稅的憲法性質，國會專屬的徵稅權：Katyal律師指出，關稅的作用在於將美元從美國公民手中取出並存入美國財政部，這也是憲法創始人特別關注「徵收稅收權力」的原因，因此此權力被排他性地賦予國會。Gutman 律師強調，關稅與 IEEPA 授權的禁運或配額存在根本差異。禁運的目的是阻止貨物運輸，而關稅則會啟動稅單，其核心區別在於是否涉及徵收收入。即便政府主張關稅屬於「面向外國的」行為，Katyal 律師仍指出，徵稅權專屬國會，不可被行政部門取代。他援引 Youngstown 案的觀點，強調即使在戰爭或外交緊急情況下，創始人亦未賦予總統徵收收入的權力。

IEEPA 的文本與目的，關於控制權而非徵稅權：兩位律師認為，IEEPA 的立法目的在於授權總統執行經濟制裁，以「控制」或「凍結」外國相關資產與交易，而非徵收稅費。條文中使用的動詞如「調查」「阻止」「禁止」「無效化」等，均屬行政控制性行為，並未出現任何與「徵收收入」相關的詞語。Gutman律師指出，IEEPA 的本意是讓總統控制或凍結涉及外國利益的交易，但徵收關稅反而將決定權交給願意支付稅費的個人，與法規賦予政府的「控制」目的相矛盾。

缺乏國會授權

重大問題原則與非授權原則的適用：兩位律師主張，總統所聲稱的權力範圍過於龐大，缺乏國會明確授權，應適用「重大問題原則」（Major Questions Doctrine, MQD）及「非授權原則」（NondelegationDoctrine）。Katyal律師警告，若政府勝訴，該權力將成為「單向」，總統可否決任何試圖限制或收回此權力的立法，使之永久集中於行政部門，削弱國會的民主監督。Katyal律師總結，重大問題原則提醒，若IEEPA 被解讀為授權總統「隨時對任何產品、任何國家徵收任何稅率的關稅」，此種解釋顯然不可信，違背國會立法常識。

關稅屬外交權力？

Sauer 在結辯中強調，反對方的立場存在矛盾。他指出，反方承認「規範進口」涵蓋各種配額、非營利性許可費、環境限制等監管形式，但卻將歷史上最經典的監管手段『關稅』排除在外，形成所謂的「甜甜圈式論點（donut-type argument）」。Sauer 指出，反方雖承認配額、非營利性許可費、環境限制等監管工具均屬「規範進口」範疇，但主張關稅監管卻被排除在外。此外，Sauer 強調，這些關稅屬於監管性質，其目的是促使外國改變貿易行為或外交政策，例如促成中國同意芬太尼的管制協議。他重申，此舉是總統行使外交與外國商務事務上的規範權力，而非憲法賦予的徵稅權。

核心法律爭議：

1. 支持 IEEPA 主張：總統權力的立場認為，IEEPA 條文用語廣泛，「規範進口」具有籠統且無限制的特性，歷史先例也支持關稅作為規範進口最傳統且核心的手段。Sauer 指出，國會在明知先例的情況下仍重新頒布相同措辭，顯示默許；此外，這些關稅多屬監管性質，收入僅為附帶結果。再者，總統在外交事務上享有憲法第二條賦予的固有權力，因此有權採取相關措施。

2. 反對 IEEPA 主張：徵稅權專屬於國會，關稅的本質是稅收，屬憲法第一條所保障的國會專屬權力；且國會不會僅以「規範」一詞就授權總統取得核心徵稅權。關稅的性質與配額或禁運根本不同，不僅會產生收入，還將控制權轉移給支付者，違背IEEPA 的宗旨。IEEPA 本旨在控制或凍結涉及外國利益的交易，但關稅反而削弱政府對交易的控制，因此總統無權單方面擴張此權力。聽證會後，預測平台 Polymarket 對川普勝訴的押注機率由 40%下降至 25%。

