川普關稅戰「七傷拳」！美媒：717企業破產創15年新高、製造業減70000職缺

[Newtalk新聞] 美國企業破產潮持續升溫，據英國媒體《The Independent》引述最新報告指出，2025年美國企業破產申請數量不斷攀升，創下15年新高，主因包括通貸膨脹的壓力、高利率，以及總統川普（Donald Trump）推動的關稅政策對供應鏈與成本結構造成衝擊。

報導引述《華盛頓郵報》檢視標普（S&P）數據顯示，今年1月至11月間，共有至少717家公司申請《破產法》第7章或第11章保護，較2024年同期增加14%，也是自2010年金融海嘯後的最高紀錄。

多家倒閉企業在文件中點名，通膨、利率居高不下，加上川普政府的貿易政策推動增加進口成本，是導致財務惡化的關鍵因素。報導中，經濟學者指出，儘管11月通膨年增率降至2.7%，低於市場預期，但不少企業選擇自行吸收關稅與融資成本，避免將價格全面轉嫁給消費者，進一步壓縮利潤空間。

耶魯大學管理學院教授傑佛瑞．索南菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）受訪時指出，企業普遍清楚美國家庭正面臨「可負擔性危機」，只能有限度承擔關稅與利率帶來的壓力，「具備定價能力的公司，最終仍會轉嫁成本；其他企業，則可能被迫退場」。

破產案件增加，尤其以工業類企業最為明顯。《華盛頓郵報》指出，據數據顯示，製造業11月職缺對比前年減少約7萬人。其次為提供「非必需型」消費商品與服務的企業，包括家居與服飾產業。

此外，資產規模超過10億美元的「大型破產案」也明顯增加。低成本航空公司精神航空（Spirit Airlines）今年 8 月二度申請第11章破產。路易斯安那州太陽能公司PosiGen則於11月申請破產，並指出關稅提高與再生能源稅賦優惠縮減，是公司經營難以繼續的主因。

密西根州立大學商學教授傑森．米勒（Jason Miller）分析聯邦數據指出，美國進口太陽能材料的實質關稅稅率，自5月後升至約20%，遠高於過去不到5%的水準，對中小型進口商的現金流形成沉重負擔。

但與此同時，川普仍持續發文表示，關稅正為美國創造「巨大財富與前所未有的國家安全」，並宣稱貿易逆差已大幅縮小、經濟成長強勁且「沒有通膨」。

不過，KPMG經濟學家馬丁·舍恩伯格（Martin Schoenberger）也指出，美國最新公布的GDP年增率達4.3%，為兩年來最快，但成長動能主要集中於高所得消費族群與企業AI投資，並未平均反映在各行各業。「帳面上的經濟表現看似強勁，但並非所有產業都能真正感受到成長紅利。」

