川普關稅戰「義麵恐在美消失」？名嘴：義大利人會翻臉

美國川普政府擬對義大利麵課徵107％關稅，恐在政治上產生衝擊效應。（合成圖／示意圖／美聯社）

美國川普政府擬對義大利麵課徵107％關稅，義大利麵製造商醞釀最快2026年1月退出美國市場，屆時美國超市貨架上的義大利麵品項將大減，價格恐飆升。名嘴謝寒冰指出，義大利人對吃非常堅持，若吃不到本土產的義麵，可能會翻臉，甚至在政治上跟川普作對。

謝寒冰12日在《頭條開講》節目表示，很多人可能以為美國人都是英國人的後代？其實完全不是這樣，美國的德國人後裔是最多的，川普本身就是德裔。再來才是英國裔，但英國自己也分很多，包括蘇格蘭、愛爾蘭人等。義大利裔在美國人裡所佔的比例其實不低！

謝寒冰強調，義大利人對別的東西可能不堅持，但對吃是非常堅持的。當年新冠疫情的時候，超市裡所有冷凍披薩都被搶光，只有夏威夷披薩剩下來，因為鳳梨不是義大利原產，義大利人不吃上面有鳳梨的披薩。如果不讓他們吃到真正義大利本土產的義大利麵，他們是會翻臉的！所以如果這個政策真的實行下去，義大利麵的價格暴漲的話，義大利人可能會在政治上跟川普作對，這非常有可能。

謝寒冰直言，但川普是不管這些的，看他去見高市早苗，兩個人好像也很好，結果高市被中國大陸駐大阪總領事薛劍罵了；有人去問川普這事，結果川普竟然說：「有一些我們的盟友，對我們比中國（對我們）還差！」所以川普是一碼歸一碼，賺錢的時候他還是要賺錢，私交歸私交，分得非常清楚。川普要實行這個政策，可能要想到他會面對義大利人的一些反撲。

