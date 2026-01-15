川普關稅打擊免驚？ 資誠曝七大豁免成關鍵

美國總統川普宣布正式對特定半導體產品實施兩階段課稅，首波針對高階晶片及內含高階晶片的衍生產品課徵25％關稅，這項突如其來的行政命令讓不少台灣供應鏈廠商神經緊繃，擔憂產品是否會受到波及。對此，資誠聯合會計師事務所發布最新分析報告，定調本次關稅措施為「精確打擊」，主要鎖定一小部分符合特定效能門檻的高階AI晶片及其搭載產品，至於一般大眾使用的個人電腦（PC）、智慧型手機或低階控制晶片，其實並不在本次課稅範圍內，企業無須過度恐慌。

算力與頻寬雙門檻 高階AI晶片難逃法網

資誠聯合會計師事務所指出，要判斷自家產品是否「中招」，必須先通過嚴格的技術規格檢視，由於本次行政命令設定了極為精細的「雙重門檻」，產品必須同時符合特定的總運算效能（TPP）與記憶體頻寬區間，才會被列入課稅名單。資誠整理出兩組關鍵數據：第一組是TPP介於14,000至17,500之間，且總DRAM頻寬介於每秒4,500至5,000 GB；第二組則是TPP介於20,800至21,100之間，且總DRAM頻寬介於每秒5,800至6,200 GB。

除了硬體效能外，產品的海關稅則號別（HTSUS）也是判定的另一大要件。資誠分析，上述半導體產品必須同時落入特定的稅則84分類章節，才算符合課稅範圍，這些稅號包括：8471.50（包含資料處理功能的機器，例如含AI加速卡的運算伺服系統）、8471.80（其他自動資料處理設備，可含特殊AI伺服器或運算模組），以及8473.30（自動資料處理機器的零組件）。換言之，只有具備極高階AI運算能力，且申報為上述特定稅號的產品，才是美方此次鎖定的目標。

業者可以自行檢測，看看是否在課稅範圍內。（圖／AI生成）

七大豁免用途成「逃生門」 涵蓋研發與消費性應用

即便產品規格與稅號皆符合課稅要件，資誠強調，行政命令中仍預留了寬廣的「豁免空間」。根據資誠彙整的資料，只要進口用途符合下列七種情形之一，即可豁免加徵25％關稅，包括：供美國境內資料中心使用、在美國境內作維修或替換用途、供美國境內研究發展使用、供美國境內新創企業使用、以及供美國公共部門使用。

值得注意的是，針對非資料中心的應用，美方給予了相當寬鬆的豁免標準。資誠指出，若是用於非資料中心的「消費性應用」（如遊戲、個人電腦、車用、專業視覺化等），以及「民用工業應用」（如工廠自動化、機器人等），通通都在豁免之列；此外，美國白宮布告也明確指出，凡已歸入課稅範圍的半導體產品，將不再併課包括汽車零組件、鋁、鋼鐵等232條款關稅，以避免對企業造成重複課稅的負擔。

根據資誠彙整資料，有七種狀況可豁免加徵25％關稅。（圖／AI生成）

實務挑戰在「認定」 律師：談判壓力恐持續升高

儘管豁免條款看似開了一扇大門，但實際執行上仍充滿挑戰。PwC Taiwan專責海關及國際貿易的普華商務法律事務所合夥律師李益甄分析，若將上述豁免用途考量在內，目前第一階段的半導體關稅對產業的初步影響層面確實有限；然而，她也語重心長地提醒，魔鬼藏在細節裡，實務上最大的難題在於「如何認定」。輸美產品究竟是供資料中心使用，還是供一般消費性應用？這在海關實務上可能存在模糊地帶，有待美國海關進一步提供執行細節，企業必須提前準備好相關的用途證明文件，以應對可能的查驗。

此外，李益甄也從法規背後的戰略意圖提出警示。她認為，布告內重申美方對於「以投資換取關稅抵減」以及「限期內達成貿易協議」的要求，顯示這不僅僅是關稅問題，更是美國有意升高貿易談判壓力的手段。面對第二階段針對「未於180天內達成貿易協議國家」可能擴大課稅的不確定性，台廠除了專注於合規操作外，更應密切觀察近期台美貿易協議的談判進展與條件，因為這將是左右未來關稅風險的關鍵指標。