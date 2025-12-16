川普關稅收入進帳！ 今年累計逾2000億美元

【緯來新聞網】美國海關暨邊境保護局（CBP）表示，自美國總統川普今年1月20日上任並推出新一波關稅措施以來，截至12月15日，美國已累計徵收超過2000億美元（約新台幣6.3兆元）的關稅收入。這項統計僅涵蓋2025年後新增的關稅，不包含川普第一任期內實施、且目前新關稅的合法性正值最高法院審理階段，最終裁決尚未出爐。

川普在未經國會授權的情況下，透過40多項行政命令，對全球多數國家的進口商品加徵「對等關稅」，並對加拿大、中國與墨西哥產品課徵「芬太尼關稅」，理由是這些國家未能有效阻止芬太尼流入美國。CBP 強調，相關徵收顯示該機構在推動安全、公平且合規貿易，有助於強化美國的國家與經濟安全。



不過，關稅收入在11月首度出現下滑，當月徵收307.5億美元，略低於10月的311.5億美元。外界分析，這與貨運進口速度放緩，以及下調部分關稅稅率有關。CBP 局長史考特（Rodney Scott）則表示，透過情報導向的查緝、嚴密監督與迅速行動，CBP 正保護美國經濟與本土產業，並追究違規者責任。



另一方面，新關稅的合法性仍存不確定性。外媒報導，判決可能最快於明年1月出爐。若最終裁定關稅違法，法院可能要求退還已繳納的關稅，包含好市多（Costco）在內的多家企業，已對政府提起訴訟，要求全額退款並暫停徵收。

