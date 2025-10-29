川普關稅政策很難過最高法院這一關
陳國祥 / 資深媒體人
前聯準會主席伯南克、葉倫等近50位美國跨黨派知名經濟學家，近日聯名要求美國最高法院否決總統川普的全球關稅政策。他們指出，此政策基於對全球經濟的誤解，貿易逆差是經濟常態，並非川普政府依據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)所稱的「非比尋常、異常的」威脅。他們強調，「對等關稅非但無法處理貿易逆差，反而將對經濟造成數兆美元損失，衝擊遍及每一州與家庭」，這事經濟學入門卻深遠的道理。
當總統聲稱可在未經國會具體授權下，憑藉一部意在「緊急」時期授予巨權的法案，對幾乎所有進口商品徵收對等關稅，其憲法合法性勢必引發激烈爭論。川普政府主張依據1977年《國際緊急經濟權力法》，以國家面臨緊急狀態為由，直接對全球多國進口商品徵收互惠關稅。此政策不僅涉及對外經貿，更觸及憲法核心問題：誰擁有徵稅與貿易規制權？
美國國際貿易法院與聯邦巡迴上訴法院均認為，川普政府以IEEPA為名所徵關稅超越總統法定權限，屬於違法行為。聯邦巡迴法院批評此舉權力過度膨脹，徵稅範圍無限。川普政府不服上訴，最高法院擬於2025年11月初快速審理。此案判決將對總統權力、國會授權及憲法分權關係產生重大宣示作用。
本案對美國憲政與未來行政權擴張具深遠意義。在重大議題原則、憲法結構與分權原理制約下，即便最高法院由保守派掌控過半，全面支持川普在IEEPA下徵關稅的主張難以圓理。最高法院較可能作出折衷判決，授予總統有限、針對特定情境的關稅權力，否定其全面大規模徵稅主張。
美國憲法第一條明確賦予國會對徵稅及對外貿易規制的專屬權力，總統並無一般課稅權或變動關稅權。若總統欲對進口商品加徵關稅，須有國會事前通過的法規或授權。傳統上，總統在外交、國防、國安或緊急情況下雖享有較大裁量空間，但其行使權力，尤其是具重大經濟或政治影響的政策，仍須建立在明確國會授權基礎上。模糊授權將削弱國會在財政與貿易政策的核心角色與問責監督功能。
川普政府主張IEEPA授予總統「管制」進口及「調整」進口交易之權力，但該法案從未明文提及「徵稅」、「關稅」或「徵收進口稅」。在此文字框架下，法官解釋時通常反推：若國會未清楚授權，不得將徵稅權轉授行政部門。此即「明示授權原則」或「清晰陳述規則」的思路。若總統主張在IEEPA下徵收廣泛關稅，法庭須面對疑問：國會是否曾默許此種重大課稅權力下放？若無，該主張易被視為越權。
IEEPA最初為冷戰時期經濟制裁與外國交易所管制設計，旨在賦予總統於國家遭受外國經濟威脅時宣布緊急狀態，並對涉外經濟交易進行管制。該法實務上主要運用於資產凍結、進出口禁令、金融制裁等措施，極少用於課徵關稅。過去總統若欲對進口徵稅，多援引具體貿易法案（如《貿易擴展法》第232條、第301條等），這些法案具較明確程序與國會監督機制。IEEPA未在立法歷程中被明確用作關稅工具，因此法庭有充分餘地拒絕擴張其關稅含義。
此外，IEEPA本身對總統權力設有限制，如總統每年需向國會報告、必須聲明為「處理異常且非常的威脅」，且法案行動應限於該威脅範圍內。即使總統擁有緊急權力，也須在「應對特定威脅」與「威脅因果關聯」間保持合適比例，否則易被法院以「超出授權範圍」推翻。挑戰IEEPA關稅案除重大議題原則外，尚可從「與緊急威脅的切合度」與程序合憲性角度檢驗。
下級法院實踐中，國際貿易法院已於2025年5月判決，認定川普政府以IEEPA徵收的「世貿性與互惠性關稅」及以芬太尼、移民等議題為由徵收的「Trafficking Tariffs」皆屬不合法。法院認為IEEPA未授予總統如此寬廣關稅徵收權，故行政命令應撤銷。聯邦巡迴上訴法院也認為，IEEPA中「管制進口」授權不涵蓋關稅徵收，因課稅與管制是性質不同的權能。
即便行政法傳統上對模糊授權存有解釋彈性，近年最高法院在許多具重大經濟與政策影響的行政行為中，已逐步採用「重大議題原則」作為憲法解釋工具。該原則主張：針對具深遠經濟、政治效應或跨部門影響的重大政策決定，除非國會有極為明確授權，法院應拒絕將該權力默認給行政機關。
重大議題原則的核心理由在維護國會在重大公共政策上的主權、避免行政部門越權濫用，及防止行政部門以解釋模糊法案為由擴張自身。在IEEPA關稅案中，這些關稅牽涉進口配額、跨國貿易關係、對美國消費者與企業成本影響、財政收入分配與國庫負擔等，顯然屬「重大議題」範疇。若最高法院接受此原則，對川普政府全面支持關稅權威的主張將構成極大法理障礙。
法理層面川普關稅案存重重障礙，但預測判決須檢視最高法院構成、個別大法官立場傾向及司法哲學走向。目前最高法院由9位大法官組成，保守派佔6人多數，自由派3人。保守陣營雖傾向給予行政機關較大空間，但不代表對總統濫權完全開綠燈。在行政法、憲法結構與分權原理問題上，即使保守派法官也常強調限制行政濫權與維護國會主導地位。涉及重大國家政策、外交與貿易案件時，最高法院過去常以「法理」為檢查行政權尺度，而非僅依賴政治傾向。
本案中，首席大法官羅伯茲及巴雷特、卡瓦諾被認為最具關鍵性。這三位法官在制度中軸上的決定，往往比其他大法官更具實際影響力。若此三人傾向對總統徵稅主張設限，最高法院很難全面背書。何況最高法院近年在行政法領域判案傾向，已有「限制過度授權」、「強化國會授權清晰性」趨勢（如應用重大議題原則、削弱Chevron deference等）。由此而言，即使保守派法官也習慣在權力擴張主張前保持警覺。
若最高法院真正接受重大議題原則作為行政審查核心工具，將直接對川普政府主張IEEPA徵稅構成阻礙。法院可能認為川普關稅政策屬「前所未見」、「具重大影響性」、「與國會立法傳統不一致」範疇，故需國會極為明確授權才能成立。此類分析在學界與評論界已被普遍認為是對川普主張最具殺傷力的法理解釋方式。法院或會拒絕行政解釋論作為支撐總統主張的論據。
適用重大議題原則時，最高法院可能劃設「例外空間」給予行政機關在特定國安、緊急情況下有限度權力，但例外須有清晰邊界、與國會授權相稱。換言之，最高法院可能不會像下級法院完全否定總統制定關稅的可能性，而是給予「有限且受監控」框架。因此，即使最高法院有意給予行政機關空間，也極不可能無條件全面肯認川普主張的每一項關稅徵收。
最高法院很可能採取折衷式判決，既限制總統權力，又保留一定空間，並劃設明晰界線與標準。具體而言，法院可能判定IEEPA本身未明示授權總統對所有進口商品徵稅，更不應賦予總統可長期廣泛徵稅權力；此類無限制徵稅違背國會授權清晰性要求與重大議題原則。同時，法院可能承認，在特定國家安全、外交或緊急威脅情況下，總統可在限定時期與範圍內運用IEEPA授權實施關稅措施。
川普政府以IEEPA為依據推動大規模對等關稅，是憲政結構與行政權範圍邊界上的重大賭注。若最高法院接受其主張，意味行政權進入近乎無限擴張道路；若予以全面否定，則可能引發財政、市場與制度強烈震盪。在目前制度與法律脈絡下，全面支持此權力擴張幾乎不可能成為最高法院首選路徑。法院較可能採取折衷式裁判：限制總統在IEEPA下徵稅範圍，僅允許在特定緊急、國家安全情境下有限度行使，並要求與國會報告、監督、時間與對象限制等機制配套。
最高法院判決不只是對川普政策的判斷，更是對未來行政權、國會授權與憲法分權體系的重塑。此訴訟可能成為美國憲政秩序的里程碑。法院若能在判決中適切劃定界線，為緊急權與立法授權間的張力設下制度性節制，美國或許能避免邁向「君主式」行政體制；若法院選擇放任行政擴權，則憲法秩序堤防將面臨前所未有的考驗。■
其他人也在看
華府風向已變 政府該如何調整兩岸政策
近期，《時代》(TIME)雜誌在官網刊登由美國保守派智庫學者高德斯坦(Lyle Goldstein)所撰，標題為《美國必須警惕臺灣魯莽的領導人》(The U.S. Must Beware of Taiwan’s Reckless Leader) 的專文，批評賴清德總統的演說刺激中共，呼籲美國政府應適時出手約束賴總統，使外交部罕見地於連假期間，發出新聞稿予以駁斥。奔騰思潮 ・ 8 小時前
台南永康砲校搬遷走入歷史 勝利女神飛彈留營區
台南市 / 綜合報導 位於台南永康的陸軍砲兵訓練指揮部，隨著都市的開發，國防部投入超過96億元推動遷建，從永康搬遷到關廟，營區的調整工作，今(30)日進入尾聲，做最後一批的車次搬遷，隨著車隊開出營區，在永康歷經過73個年頭的陸軍砲校從此走入歷史，不少民眾到場見證這歷史性的一刻。砲兵學校車隊一輛接著一輛緩緩開出營區，車上的阿兵哥跟大家揮手道別，而營區門口跟對街來了不少民眾，有的還特別做了大旗幟，寫著砲兵戰力強榮耀照永康，砲校啟新章等等送上祝福，大家拿著相機手機拍照留念，共同見證這歷史性的一刻。陸軍砲兵訓練指揮部，從民國41年開始與永康結緣，民國67年遷移到現址，至今已經有73個年頭，隨著都市發展的腳步，國防部投入超過96億元推動遷建，把永康砲校搬遷到關廟。陸軍砲兵訓練指揮部少將指揮官李韋德說：「離開真的是萬般不捨，但是我們分離不是力量的分散，而是我們力量的擴張，我們會帶著在這邊這塊的回憶，繼續在我們新的校區，繼續兀立，再續本務，守護我們美麗的家園。」長年作為台美防空飛彈接裝技術合作的，台南陸軍砲兵訓練指揮部永康營區，可以說已經是當地地標之一，也陪著居民一起歷經了不少風雨，民眾說：「我也是職業軍人退伍的啊，所以我覺得這個是時代的一個演變啦，永康砲校算是台南，應該算是永康很有名的一個地標。」最後一批的車隊，一路往關廟前進，前往關廟湯山營區，從湯山再啟程，而永康營區也將成為，在地人共同的回憶。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
川普巴西關稅政策遭挑戰！美國參議院通過法案
美國參議院週二通過立法，試圖推翻川普對巴西實施的高關稅政策，引發國會內部與貿易談判爭議，凸顯川普關稅政策對美國消費者影響。鉅亨網 ・ 1 天前
跨國企業也出包，德勤用AI產報告被爆幻覺一堆！AI垃圾正形成職場大災難
當你打開信箱，收到同事用AI趕出來的提案報告——洋洋灑灑十幾頁，卻找不到重點。你得花一個小時釐清邏輯、修正錯誤，甚至重寫。這就是職場正在蔓延的「AI工作垃圾」（work slop）。AI垃圾，問題比想像更嚴重全球四大會計師事務所之一的德勤，澳洲分公司因用AI生成報告出錯，部分退款給澳洲政府，為企業敲...商業周刊 ・ 59 分鐘前
GTC大會 專家：輝達轉型「國家級戰略夥伴」
輝達執行長黃仁勳在華府舉行的ＧＴＣ大會上，宣布投資入股芬蘭電信設備大廠諾基亞，不僅標誌著輝達正式跨入電信網路領域，也象徵...聯合新聞網 ・ 9 小時前
川習會敲定芬太尼關稅降至10% 川普：未談台灣曝「這時間」訪大陸
美國總統川普，今（30）日結束與大陸國家主席習近平100分鐘的會談之後，立即搭乘空軍一號返美。川普表示，對中國大陸因芬太尼問題而課徵的關稅，立即下調到10%。此外，川普也表示，這次會談「沒有提到台灣」中廣新聞網 ・ 2 小時前
輝達大結盟 進擊量子運算
輝達執行長黃仁勳運用輝達的網路技術優勢，在這次GTC DC大會發表新的互聯系統「NVQLink」將能連結傳統繪圖處理器（...聯合新聞網 ・ 9 小時前
拚美製 輝達預告先進封裝快來了 外界預料美商艾克爾拔頭籌
輝達執行長黃仁勳28日在GTC DC大會上大打「美國牌」，宣揚輝達推動「美國製造」的功績，不僅重申最新AI晶片Black...聯合新聞網 ・ 9 小時前
輝達攜手鴻海四方合作 自駕小黃加速落地
輝達強攻自駕車市場，牽手鴻海、汽車製造商Stellantis和Uber，推動Level 4等級的自動駕駛汽車，並在全球進...聯合新聞網 ・ 9 小時前
川習會今登場，關稅與大豆成焦點、風險情緒回暖
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，白宮確認中美元首會談將於韓國時間週四早上11點(同台北時間)在釜山登場。中國外交部稱，雙方將就中美關係及共同關切議題交換意見。市場人士表示，會前訊號偏正面，短線可望緩解關稅與經貿不確定性，支撐風險資產表現。美國總統川普透露，與中國國家主席習近平的會晤可能長達3至4小時，對談判進展「審慎樂觀」，並準備就農產品與芬太尼議題提出具體訴求。分析師認為，若雙方在農業採購與關稅節奏上形成「小步快走」框架，企業下單與投資可預期性將改善，對週期資產與出口導向產業屬正面。市場關注中國恢復購買美國大豆是否延續，及其與關稅邊際調整的對價關係。市場人士指出，若採購放量、關稅訊號轉溫和，黃豆與玉米期貨、農機與物流鏈評價有望修復，航運與港口營運展望同步受惠。市場人士表示，關稅仍是最大變數；投資圈普遍推演三種場景：其一，設定「停火期」暫緩或降低部分加徵關稅；其二，以投資承諾或合規強化換取豁免清單擴大；其三，各自為政、談判延後。分析師表示，只要非第三種最悲觀路徑，全球供應鏈的庫存與交期管理都有望受益，新興市場與週期類股的風險溢價可望下修。與此同時，川普在韓國總統李在明主持的晚宴上表示，美財訊快報 ・ 8 小時前
川普鬆口 輝達Blackwell銷陸有影 AI股歡呼
美國總統川普29日透露，他30日和中國大陸國家主席習近平會面時，預期會討論開放輝達新一代Blackwell平台AI晶片銷...聯合新聞網 ・ 8 小時前
《美股》鮑爾稱12月降息非定論 道瓊軟/費半續漲
MoneyDJ新聞 2025-10-30 06:56:56 郭妍希 發佈聯準會(Fed)雖如期降息一碼，但主席鮑爾(Jerome Powell、見圖)稱12月降息並非定案，美國四大指數29日聞訊漲幅急遽收斂，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數甚至翻黑收在平盤以下。 道瓊工業平均指數10月29日終場下跌0.16%(74.37點)、收47,632.00點，結束連續3個交易日創歷史收盤新高的態勢。那斯達克指數上漲0.55%(130.98點)、收23,958.47點，連續第4個交易日創歷史收盤新高。標準普爾500指數微跌0.3點、收6,890.59點，結束連續3個交易日創歷史收盤新高的態勢。費城半導體指數上漲1.85%(133.22點)、收7,327.93點，連續第4個交易日創歷史收盤新高。 聯邦公開市場委員會(FOMC) 29日結束貨幣政策會議後如期降息一碼至3.75~4.00%，同時宣布要有限度地重新購買公債，消息傳來一度帶動美股漲幅擴大。 FOMC聲明並提到，由於美國政府關門導致諸多經濟數據未能如期公布，使其決策過程面臨限制。 本次有10位FOMC成員投票贊成降息一碼、有兩名反對。FeMoneydj理財網 ・ 8 小時前
聯準會宣布再降息1碼！ 美股走勢分歧、台積電ADR漲1.18％
美國聯準會週三宣布再次降息1碼，為今年以來的第2次降息，但聯準會主席鮑爾淡化12月再度降息的可能性，美國股市主要指數週三收盤走勢分歧，以輝達為主的科技股表現突出。（請聽AI報導） 聯準會官員認為中廣新聞網 ・ 9 小時前
輝達Rubin架構亮相！ 郭明錤曝AI伺服器次世代電力藍圖、GPU挺進資料中心戰略
AI教主輝達執行長黃仁勳狂放利多，股價半年翻倍創新高，市值衝破5兆元。知名分析師郭明錤近期針對輝達AI伺服器的電源規劃，聚焦電源供應主題與最新產業調查，郭明錤點出，輝達AI伺服器電力規格藍圖可看出，將從GPU/機櫃，走向資料中心的次世代Kyber戰略。太報 ・ 8 小時前
聯準會再度降息1碼 鮑爾淡化12月降息可能性
美國聯準會在經過連續2天的議息會議後，主席鮑爾在台灣時間今（30日）凌晨宣布降息1碼，這是今年第2度降息，符合市場預期。鮑爾同時宣布將在12月1日，結束縮減資產負債表的「量化緊縮」計畫。他在記者會上也透露，這次理事會會議討論中，對12月政策走向看法大不同，預告12月進一步降息並未成定局。鏡新聞 ・ 8 小時前
《美債》Fed 12月是否降息很難說 殖利率升破4%
MoneyDJ新聞 2025-10-30 07:26:03 李彥瑾 發佈10月29日，聯準會（Fed）結束為期兩天的利率決策會議，如市場預期「降息一碼」。但至於12月是否降息，Fed主席鮑爾指出，因內部意見分歧，目前仍難下定論，讓原本看好降息的投資人感到不安，導致殖利率不降反升，10年期公債殖利率回升至4%以上。 根據CNBC報價，紐約債市29日尾盤時，對Fed貨幣政策較為敏感的2年期公債殖利率躍升逾10個基點至3.602%；10年期公債殖利率大漲逾8個基點至4.072%；30年期公債殖利率攀升逾6個基點至4.613%。（註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。 Fed 10月FOMC會議結果於29日出爐，今年第二度宣布降息一碼，符合市場預期，理由是近期美國勞動市場放緩、失業率略為上升，為降息創造條件，需要透過降息來支撐就業。 Fed同時宣布，將於12月1日正式結束持續三年多的量化緊縮（QT）行動。當Fed執行QT（縮表）時，會調整債券到期的再投資金額，逐漸減碼債券部位，使資產負債表規模縮小。 然而，外界關心Fed 12月是否再降息，鮑爾在會後記者會上表示，理事會內部意見嚴重分歧，目前仍是未Moneydj理財網 ・ 8 小時前
黃仁勳挺劉揚偉 讚機器人工廠
輝達GTC DC大會28日於華府盛大登場，鴻海董事長劉揚偉應邀出席，除了在現場展示最新AI基礎架構輝達GB300 NVL...聯合新聞網 ・ 9 小時前
Fed 決策／鮑爾強調12月降息非定論 五要點一次看
美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三利率決策和聯準會主席鮑爾記者會的五大重點整理如下：聯合新聞網 ・ 8 小時前
APEC與「習特會」：元首「場邊會面」頻頻上演，是否能收穫更多實質成果？
自2014年習近平上任以來，中美元首有8次會晤均落在多邊峰會期間舉行。BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前
全球首家市值破5兆美元企業 黃仁勳：輝達入股諾基亞 參賽6G
全球ＡＩ晶片巨擘輝達ＧＴＣ大會（GPU Technology Conference）廿八日首度在華府舉行，輝達執行長黃仁...聯合新聞網 ・ 9 小時前