川普關稅政策發威！PwC Taiwan調查：近4成台灣企業將投資美國

川普關稅政策發威，PwC Taiwan調查，有近4成台灣企業將投資美國，且以半導體業、電子零組件業等產業為主。路透社



PwC Taiwan今（21）日發布報告，調查發現，在川普關稅政策影響下，44%台灣企業領袖將「關稅」視為高度威脅，凸顯供應鏈關鍵角色使台灣企業深受國際局勢與貿易政策影響。近4成台灣企業領袖將投資美國，較去年大幅增加12個百分點，以半導體與電子業等產業為主。

PwC Taiwan於今日發布《2026全球暨臺灣企業領袖調查報告》，彙整4,454位全球企業領袖與216位台灣企業領袖的意見，分析企業領袖對於美國關稅、景氣展望與威脅、AI、轉型與創新議題的看法。

廣告 廣告

調查主要發現，美國政策驅動投資版圖重組，美國已成為全球、亞太及台灣企業領袖鎖定的投資地首選。

有逾6成全球企業領袖看好未來一年全球經濟。台灣企業領袖對景氣也具有信心，50%預期全球景氣將提升，63%看好台灣在地經濟成長。

但「人才」是台灣企業最深的焦慮，「關鍵技能人才的取得」（52%）是臺灣企業未來一年的重大威脅，遠超過全球（22%）。全球企業領袖認為重大威脅是「總體經濟的不穩定」（31%）與「網路威脅」（31%）。

雖然AI助攻部分企業提升營收，或降低成本，但過去一年中，全球仍有42%，台灣則是超過半數（54%）企業領袖表示，尚未看見AI帶來實質財務成效。

另外，產業疆界正在消融，有47%台灣企業與超過4成全球企業業務拓展至新領域，這股跨界趨勢將透過併購加速，尤其在臺灣，高達63%併購標的是跨產業。

創新，是台灣企業領袖最在意的挑戰，然而卻也存在明顯的策略斷層，僅42%企業將其視為整體策略核心，低於全球（50%）。創新能力程度較高的企業，有過半數在過去5年成功擴大市占，而其他企業僅有3成。

台灣企業領袖調查計畫主持人、資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠表示，全球經濟情勢瞬息萬變，川普關稅政策、地緣政治與科技變革正在改寫企業競爭規則，AI效益尚未全面兌現、關鍵人才供需失衡、美國政策驅動投資版圖重組，這些力量相互交織，考驗企業領袖的策略抉擇。臺灣企業多年來已厚積實力，此刻是銳意發揮之時，期盼本調查報告能成為企業領袖手中的策略羅盤，協助校準企業在產業的位置，調整行動方向，在AI時代的不確定性中領先。

日前，台灣與美國已在今年1月中旬達成貿易協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加原最惠國稅率，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，而台灣承諾將投資美國，擴大供應鏈投資合作。

PwC Taiwan表示，儘管本調查執行期間，台美關稅尚未底定，但台灣企業領袖早已開始布局東擴地圖，有39%的台灣企業領袖將投資美國，較去年調查上升12個百分點。從產業別來看，半導體業、電子零組件業與其他電子業、生技業、金融業等，超過3成企業打算投資美國。

台灣企業投資的前五大國家，除了美國（39%）與中國大陸（33%），排名第3的越南（28%）仍是企業布局的重要選擇。與去年調查相較，泰國雖因政治衝突導致投資意願下降，仍位居第4；日本（15%）因半導體供應鏈帶動，成為台灣企業投資第5大國家。

台灣企業海外投資意向中，印度和菲律賓也較去年增加。基於供應鏈風險分散與巨大人口紅利，預計投資印度的台灣企業增加5個百分點；而美國、日本共同成立「呂宋經濟走廊」，也驅動對菲律賓投資意願增加4個百分點。整體而言，東南亞區域仍是台廠跨國投資的重要版圖，超過美國與中國。

更多太報報導

台美關稅談判出爐 四大會計師解讀一次看

經長龔明鑫「8字」吐心聲！ 台美關稅後發先至、不輸日韓

美商務部長稱台灣將投資美國5千億美元? 龔明鑫釋疑：蘋果和橘子不能一同比較