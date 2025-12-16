川普關稅政策破功！外媒：超半數商品成功規避、台灣42%獲豁免

美國總統川普今年4月宣布對全球幾乎所有國家實施百年來最高緊急關稅，以恢復「公平」貿易並刺激經濟。然而根據《POLITICO》最新分析，這項政策實施8個月後，超過半數美國進口商品成功規避這些關稅，而其中台灣約有42%商品因雙邊協議獲得豁免。

川普今年 宣布的緊急關稅超過半數進口商品成功規避這些關稅。 （資料照／《美聯社》）

《POLITICO》14日報導，根據去年進口數據分析指出，每年約1.6兆美元（約50.4兆元新台幣）的進口商品需繳納關稅，但至少1.7兆美元（約53.5兆元新台幣）獲得排除，這些商品或者本身免稅，或者適用其他關稅法源。特定產品豁免、與盟國簽署的貿易協定以及各種關稅法規重疊，讓川普的全面關稅政策出現重大缺口。專家認為，數千項商品的豁免可能削弱川普保護美國製造業、縮小貿易逆差以及增加財政收入以資助其國內政策的努力。

廣告 廣告

白宮在9月豁免數百項商品，包括關鍵礦產和工業材料，總計近2800億美元（約8.8兆元新台幣）的年進口額。11月又豁免價值2520億美元（約7.9兆元新台幣）的農產品進口，包括牛肉、咖啡和香蕉等美國不廣泛生產的商品。此舉正值生活成本問題成為民主黨勝選後人們議論的話題之後，外界質疑此舉是為壓低食品價格挽回選民，但白宮強調這些豁免是依照9月行政命令執行。

目前最高法院正在權衡川普在徵收這些關稅時是否越權。 （資料照／《美聯社》）

而據《POLITICO》提供的數據，台灣出口到美國的商品中，只有23%真正被加徵緊急關稅，約42%則是因雙邊協議獲得豁免，另有35%屬於《貿易擴張法》第232條範圍，但美國目前尚未針對台灣半導體開徵關稅。日本、南韓被課徵關稅的比例也都不到三成，歐盟和英國則約三成不到四成，反觀加拿大、越南、印度、中國大陸則比率都超過五成。

目前，這些緊急關稅仍然有效，最高法院正在權衡川普在徵收這些關稅時是否越權，有外媒報導判決最快明年1月出爐。今年5月，美國國際貿易法院裁定川普使用緊急權力是非法的，美國聯邦上訴法院在8月維持了這項裁決。在11月5日的口頭辯論中，幾位最高法院大法官對緊急法令是否授權總統徵收關稅表示懷疑，因為這項權力是憲法賦予國會的。

延伸閱讀

AI資訊粗製濫造 韋氏辭典選「slop」為2025年度代表字

明年GDP估3.54%恐腰斬 龔明鑫提2事很關鍵：仍樂觀看待

AI疑慮引爆股匯雙挫 新台幣重貶1.78角收近半個月新低