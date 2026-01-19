川普關稅施壓格陵蘭爭議升溫 德法：不允許盟友勒索行為

德國副總理克林拜耳(Lars Klingbeil)今天(18日)表示，歐洲正準備反制美國總統川普(Donald Trump)的「勒索」行為。川普日前因多國反對美國取得格陵蘭的構想，威脅對多個國家加徵關稅。

法新社報導，德國副總理克林拜耳在柏林與法國經濟部長勒斯鳩(Roland Lescure)共同出席記者會時表示：「我們不會容許自己被勒索。」克林拜耳說：「歐洲將以團結且明確的方式回應，目前正與歐洲夥伴一同準備反制措施。」

路透社報導，因應格陵蘭爭議，勒斯鳩將召集七大工業國集團(G7)財長會議。

勒斯鳩今天表示，將在「近日」召集G7財長會議，討論貿易與主權議題。此前，川普威脅將對歐洲多個國家進一步加徵關稅，直到美國針對收購丹麥自治領土格陵蘭達成協議。勒斯鳩表示：「我們完全支持格陵蘭與丹麥。」他並強調：「盟友之間的勒索行為，顯然是不可接受的。」(編輯：宋皖媛)