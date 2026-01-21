川普關稅施壓歐洲全球擔憂...三大法人賣超774.11億...台股逾1400家同步下跌...損513點、31246.37點作收

川普為爭取格陵蘭，以關稅施壓歐洲引發風波，美股四大指數下殺；台股今日也開低走低，跌幅維持超過500點直至收盤，逾1400家公司同步下跌，最後收在31246.37點。台積電今日跌35元，收在1740元，外資及賣超440.63億，成交值高達至8689億。

前五大成交額分別為，台積電跌35元，收1740元，成交額787.64億元；聯電漲0.6元，收68.4元，成交額304.83億元；群聯跌100元，收1905元，成交額291.07億元；欣興漲13元，收321元，成交額249.67億元；台達電漲5元，收1135元，成交額208.21億元。

台股今日跌513點，收在31246.37點、成交量8689億，上櫃市場成交值達1165.42億元，創下歷史新高。而三大法人買賣超情況，外資賣超440.63億元，投信賣超175.96億元；自營商賣超157.52億元。

