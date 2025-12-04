川普關稅施壓無效！普丁今明2天出訪印度 4年來首見

印度總理莫迪（左）、俄羅斯總統普丁（右）。（圖／達志／美聯社）

在美國對印度施加史無前例的高額關稅、懲罰其購買俄羅斯石油之際，新德里正準備以高規格迎接俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）為期2天的國是訪問。這不僅象徵印度並未因美國施壓而遠離俄國，更表明其在大國競爭的格局中，意欲強化與莫斯科的戰略連結。

據《CNBC》報導，對印度而言，這場12月4日至5日舉行的第23屆印俄年度峰會是1場策略訊號。全球最大的政治風險諮詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group）創辦人布雷默（Ian Bremmer）指出，印度此時加深與莫斯科的互動，反映其認為美國愈加不可靠，而中國則呈現明顯的敵意。在這樣的安全判斷下，維持與俄羅斯的合作反而成為平衡外交的重要支點。

此次峰會雖然早在美印關係惡化之前就已安排，但位於倫敦的非營利非政府智庫「查塔姆研究所」（Chatham House）南亞問題專家巴傑佩（Chietigj Bajpaee）認為，此行仍凸顯新德里面對川普政府時不願被牽制的立場，那就是印度會與美國合作，但不會在對俄外交上轉向。

克里姆林宮形容這次的國是訪問「極具重要性」，印度總理莫迪（Narendra Modi）預計將發布聯合聲明，並簽署涵蓋部會與商界的廣泛協議，聚焦領域從核能、國防到技術與貿易合作。

最受關注的議題之一是雙方如何修補逐漸失衡的貿易關係。2025財政年度，印俄貿易額達687.2億美元，其中印度對俄出口僅占48.8億美元，但進口卻高達638.4億美元。印度希望把雙邊貿易在2030年推升至1000億美元，同時擴大對俄出口，包括機械、化工、食品與製藥產品；俄羅斯則積極推銷其民用核能技術，例如小型模組化反應爐。

然而，2國合作最敏感的領域仍是國防。雖然《彭博社》（Bloomberg）報導指出，印度可能討論採購俄羅斯下一代蘇愷-57（Su-57）匿蹤戰機與S-500防空導彈系統，但俄羅斯當前因晶片短缺，連既有的S-400訂單都面臨延遲，專家因此對其履約能力存疑。

據國際獨立機構「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）的數據顯示，俄羅斯雖仍是印度最大軍火來源，但其市佔率已從過去7成逐步下降至36%；新德里如今正在轉向法國、以色列與美國的軍事採購。

與此同時，美印關係在川普上台後陷入摩擦。美國指控印度購買俄羅斯石油後轉售牟利，間接支持莫斯科維持對烏戰事，並因此提高對印度出口商品的關稅至50%，為全球最高之一。新德里則堅稱其採購是為確保14億人口的能源安全。

面對壓力，印度一方面增加自美國進口能源，包括與美國簽訂1年期液化石油氣合約；另一方面，俄羅斯對印石油出口短期雖因制裁下滑，但分析師認為未來將透過新的中介公司恢復流量。這場地緣經濟角力讓印度不得不在俄羅斯的折扣石油與美國的貿易利益之間權衡。

對此，美國公關和顧問公司「Teneo」顧問查圖維迪（Arpit Chaturvedi）指出，美印缺乏貿易協議恐讓印度損失200億美元順差，而俄油帶來的利益僅80億美元，「若以金額衡量，美國對印度的價值高得多。」

普丁此刻造訪印度也與俄烏戰事有關。就在訪問前，川普的特使威特科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）赴莫斯科與普丁會談5小時，試圖探索終結戰爭的可能性，但並未取得突破性進展。新德里希望未來若俄烏雙方能達成和平協議，將有助降低西方世界對其與莫斯科密切交往的外交施壓。

