川普關稅最快20日宣判 美貿易代表：若敗訴「啟動備案」課到底

美國最高法院預計將在20日就川普政府援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球課徵高額關稅的合法性做出判決。

美國最高法院最快將於當地時間20號針對川普對等關稅是否違法做出關鍵裁決，美國貿易代表葛里爾表示，如果判決關稅違法，白宮「隔天將立即啟動」替代方案重新實施關稅措施。(請聽AI報導)

葛里爾15號接受紐約時報訪問時指出，關稅將持續成為川普貿易政策的一環，川普的幕僚團隊在政府上任初期便向川普提供多種不同選擇來實現貿易目標，就算現行法源被法院否決，白宮仍能轉向其他法律授權，在全球範圍內課徵類似的關稅。

川普過去一年以來頻繁動用國際緊急經濟權力法向多國徵收關稅，美國最高法院正在審查是否合法，最快可能在當地時間20號公布，如果法院裁決違法，他課徵關稅的能力究竟會受多大限制仍然不明朗。葛里爾在訪談中列舉多項替代法源，包括川普第一任期間用於對中國大陸課稅且撐過多次法律挑戰的三零一條款，以及232條國安法規、122條國際收支問題和338條反制他國歧視性待遇的法律，葛里爾強調國會已確實將大量關稅權限授予川普。(以上新聞楊清緣編輯，AI播報)