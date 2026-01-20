川普關稅案懸而未決！ 美國最高法院1/20仍未裁定是否合法

川普關稅案懸而未決，美國最高法院尚未對川普關稅政策的合法性做出裁定。

美國總統川普關稅政策衝擊全球經濟，近期又宣布從2月起對8個歐洲國家徵收10%的關稅，而美國最高法院正在審查川普政府的關稅措施是否合法，當地時間20號仍然沒有作出裁決。(請聽AI報導)

美國媒體先前預計，美國最高法院可能在本月9號及14號針對川普政府關稅案作出裁決，但都沒有裁定出爐。

美國最高法院在當地時間20號上午10點公布三項已完成口頭辯論的判決案件，但並未對川普援引國際緊急經濟權力法徵收對等關稅是否合法作出裁決。

如果川普輸了這場官司，他課徵關稅的能力究竟會受多大限制仍然不明朗，美國政府也可能會被要求歸還進口商已經支付的稅金，但美國貿易代表葛里爾表示，如果判決關稅違法，白宮隔天將立即啟動替代方案重新實施關稅措施，就算現行法源被法院否決，白宮仍然能夠轉向其他法律授權，在全球範圍內課徵類似的關稅。

川普近期為了加強推動格陵蘭島成為美國的一部分，威脅對8個歐洲國家徵收10%的關稅，並強調百分之百執行到底。(以上新聞楊清緣編輯，AI播報)