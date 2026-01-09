川普關稅案懸而未決 美最高法院可能改下週三宣判

2025年11月5日，美國最高法院就總統川普的關稅政策進行言詞辯論，有民眾在院外手持標語表達抗議。路透社



美國最高法院週五（1/9）並未如外界預期，對川普政府課徵對等關稅的合法性做出判決。最高法院下一次對審理案件宣判的日期為本月14日，但目前無法確定是否包括關稅案。

美國總統川普去年引用1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）施加對等關稅和其他多項關稅，被美國12州和部分受關稅影響企業提出訴訟。雙方律師於去年11月展開辯論。

最高法院先前預告週五是針對審理案件的「意見公布日」，投資人和媒體預料會是關稅案判決。但最高法院週五這天所宣布的判決為針對另一起刑事案，未提關稅判決。

廣告 廣告

根據最高法院官網，下週三（1/14）會是下一次裁決日，但未公布涉及哪起訴訟案。

川普上週五（1/2）在社群媒體發文表示，如果最高法院裁決關稅案違憲，將會是對美國的「恐怖打擊」。路透社日前報導指出，如果關稅遭到裁決違憲非法，川普政府除了不能再以此法源徵收關稅，還可能得向進口商退回總計至少1335億美元的已徵關稅。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特受訪時表示，政府預料會在這起官司上獲勝。若未能勝訴，政府已準備好動用其他權限，迅速重新恢復徵收關稅。

更多太報報導

非農就業報告＋關稅案未決不影響降息預期 道瓊、標普創新高

馬杜洛倒台 外媒：中國放貸數百億美元恐化為烏有

【一文看懂】川普關稅違憲案 美最高法院本週宣判 恐將吐回這金額