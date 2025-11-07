川普關稅案遭最高法院質疑! Polymarket押注 勝訴機率暴跌至26%

目前美國最高法院共有 9 名大法官，其中保守派 6 人、自由派 3 人。報導指出，若 3 名自由派法官加上 2 名保守派法官投票反對，將可限制總統依據 IEEPA 實施關稅的權力。 圖：翻攝自 X Eric Daugherty

[Newtalk新聞] 美國最高法院 5 日就總統川普任內推動的全面關稅政策舉行口頭辯論，多名大法官對該政策的合法性提出尖銳質疑，引發川普強烈不滿，警告若政府敗訴，後果將「極具破壞性」。而目前市場對判決前景並不樂觀，根據預測平台 Polymarket 最新數據，川普勝訴機率自辯論前的 40% 降至 26% ，辯論期間一度跌至 18% 的新低。

根據《美聯社》與《華盛頓郵報》等報導，最高法院在為時約 2 個半小時的辯論中，無論保守派或自由派法官，都對川普政府的主張存疑。法官們質疑川普是否可援引一項距今近 50 年的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），擴張行政權力以推行全面關稅政策。依照美國憲法，關稅屬國會職權範疇，而 IEEPA 僅在國家緊急情況下賦予總統調控進口的有限權力。

美國總統川普對全球加徵關稅，讓各國十分頭疼，中國更是其中之一。 圖：翻攝自 視覺中國

川普政府當年以該法為依據，對多國商品加徵關稅，但在他之前，歷任美國總統從未援引此法實施關稅。受到關稅衝擊的美國企業與 12 個州政府先後提起訴訟，質疑該政策違法。多家下級法院已裁定川普政府濫用 IEEPA 權限。

目前美國最高法院共有 9 名大法官，其中保守派 6 人、自由派 3 人。報導指出，若 3 名自由派法官加上 2 名保守派法官投票反對，將可限制總統依據 IEEPA 實施關稅的權力。不過，外界認為最高法院不太可能完全推翻整項政策。外界預測最高法院可能有三種裁決方向：一是支持川普政府主張，認定總統可依法徵收廣泛關稅；二是否定政策合法性，認為貿易逆差不構成「國家緊急狀態」，該政策因此無效；三則可能採折衷方案，僅在特定條件下允許總統動用部分關稅措施。

美國最高法院於昨（5）日就總統川普引用《國際緊急經濟權力法》實施全球關稅的合法性展開辯論(示意圖)。 圖 : 翻攝自ShareAmerica

接下來，九位大法官將進行閉門討論，進行首次內部投票並撰寫多數意見。最終裁決預計在明年 6 至 7 月公布。若政策被判違法，相關進口商有機會申請退回已徵關稅。

川普則在 6 日發表嚴厲警告，聲稱若最高法院推翻其關稅政策，「美國人民將不得不償還數萬億美元」。他強調，正是靠關稅政策，才讓美國從歐盟、日本與南韓「擠出」上兆美元的投資。

