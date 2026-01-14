川普關稅案 美最高法院14日仍未有裁定出爐

即時中心／黃于庭報導2026九合一大選將近，民進黨近期積極布局，嘉義縣昨（13）晚進行初選民調，3家民調公司須各自取得1200份問卷有效樣本，立委蔡易餘、議員黃榮利爭取出線。民進黨今（14）日邀請雙方代表到黨中央開封民調，確定由蔡易餘勝出，成為本屆綠營嘉義縣長候選人。對此，蔡易餘表示，衷心感謝嘉義縣18鄉鎮的鄉親朋友，在初選過程中給予支持與鼓勵，這份沉甸甸的託付將牢記在心，並化為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。針對初選期間的競爭，蔡易餘指出，黃榮利議員在選舉過程中提出許多政策主張與建議，未來面對正式大選，他將以開放、務實的態度，審慎參酌，凡是有助於嘉義發展的構想，皆會納入後續規劃，讓政策更周延、貼近民意。蔡易餘也誠摯呼籲，期盼黃榮利議員能放下成見。他表示，黃議員從政歷程中，陳明文前縣長給予相當多的提攜與照顧，雙方也有深厚的革命情感，嘉義的未來需要團結合作，而非持續對立與撕裂。確定出線嘉義縣長，蔡易餘感謝鄉親、團結嘉義隊。（圖／蔡易餘辦公室提供）蔡易餘進一步指出，這次選舉過程中，對方陣營多次以所謂「明文規定」作為攻防焦點，他認為這樣的做法既沒有必要，也不利於地方長遠發展。他強調，翁章梁縣長過去7年的施政成果有目共睹，不僅展現清楚的施政風格，也建立高度的府會和諧，並未受到任何個人所左右，這一點嘉義鄉親皆看在眼裡。蔡易餘最後強調，黨內初選落幕後，他已正式代表民進黨出線，接下來將以「團結嘉義隊」為核心，攜手18鄉鎮民代、基層與支持者，全面整合地方力量，穩健推動嘉義進入黃金10年。原文出處：快新聞／民進黨內初選勝出！蔡易餘喊話「團結嘉義隊」：持續推動地方進步 更多民視新聞報導台北到宜蘭竟只要半小時？政府盼砸千億延伸高鐵 正反意見一次看昔幫鍾東錦「傷害致死」辯護 陳水扁曬照「評15字」！民進黨嘉義縣長初選揭曉！蔡易餘將披綠袍投入選戰 民調結果出爐

民視影音 ・ 11 小時前