川普關稅牌「傷己傷全球」多國不滿薪資倒退爆罷工潮

美國總統川普祭出「關稅牌」，自信為美國政府帶來可觀的財政收入，甚至喊話未來幾年就要完全取消徵收所得稅。不過從民眾角度來看，關稅政策顯然不是個利多，包含美國國內物價高漲，薪資卻倒退，導致民不聊生。全球各國企業大力投資美國，也壓縮到對國內的投資，導致基層員工因為薪資問題，展開遍地開花的罷工示威。

高舉旗幟鳴放汽笛，上百名西班牙快時尚集團的員工，上演罷工示威戲碼。西班牙快時尚集團員工：「如果這個問題無法解決，我們就要罷工。」

他們選在黑色星期五購物狂歡節的這一天，在馬德里一間商場外集結，控訴資方沒有加薪，沒有合理分配利潤，直言「黑色星期五賺錢的是資方」，員工只看見黑色的未來。

馬德里工會秘書長維拉佛蘭卡：「像這樣的大集團沒給出應有的待遇，這抗議不會在西班牙，而且會在全世界發生。」

罷工抗議遍地開花，也在義大利出現，當地從28日開始，公私部門發動24小時大罷工，機場設施、長途列車等交通運輸都受到影響。緊接著12月12日，南韓首爾地鐵已經預告也要發動全面罷工，這一波接著一波的罷工潮，大半都是不滿薪資倒退。

罷工抗議人士：「全國各地星巴克員工，收入不足以維持他們工作區域的生計，這根本就不是維生的工資，幾十年前或許還能維持，但現在根本就不行。」

勞資雙方因為薪資問題談不攏，這恐怕與全球貿易大戰脫不了關係，特別是川普祭出的關稅大刀，不只讓美國國內因物價高漲民不聊生，似乎所有的甜頭，都只有川普一個人才感受得到。

美國總統川普：「在接下來幾年裡，我認為我們會大幅削減或是完全取消所得稅，因為我們獲得的稅收總額非常龐大。」

川普自信關稅收入可觀，甚至多到可以取消所得稅，數據上顯示，美國10月關稅收入達314億美元，確實創下歷史新高，但先不論這是否能支應美國的財政，川普要求各國企業投資美國，已經嚴重壓縮到這些企業在本國的投資金額。

美國總統川普：「日本投資6500萬，南韓投資3500萬，歐盟則投資9500萬。」

川普關稅政策擾動全球經濟，各國基層勞工無奈，恐淪為這場經貿戰惡鬥下的犧牲品。

