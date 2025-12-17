川普關稅的不確定性讓全球畏懼 從日美協議加以檢證
2025年，全球被美國總統川普對主要貿易夥伴與地區祭出的高關稅政策搞得措手不及。日本等多個國家雖然已先後與美方達成協議，筆者指出，川普關稅卻正為國際貿易體制帶來新的不確定性。
第1任期的談判最終落得一場空
川普總統在10月先後出席在馬來西亞舉行的東協（ASEAN）相關峰會，以及在南韓舉行的美中首腦會談，並在兩場行程之間訪日，與剛上任的高市早苗首相會談。自4月啟動的日美關稅談判雖已在7月達成共識，但日本政府仍對美方可能提出的追加要求保持警戒。這次能順利簽署承諾「確實履行關稅協議」的共同文件，讓日本總算鬆了一口氣。
日本在2019年與退出跨太平洋夥伴協定（TPP）的第一任川普政府之間，簽署了《日美貿易協議》與《數位貿易協議》。在《日美貿易協議》中，日本成功取得稻米以及最主要的出口品汽車與汽車零組件，都不適用關稅削減、撤廢措施，也不會被列為追加關稅項目。然而，面對第二任川普政府接連推出前所未見的貿易政策，日本也和其他國家一樣，被迫重新調整因應。
「前所未見」的政策
川普政府的貿易政策之所以被形容為「前所未見」，可從以下三點來理解。第一，以「提高關稅」作為施壓貿易夥伴的手段，其背後意圖涵蓋多個目標，包括保障國家安全、縮減貿易逆差、保護國內產業，以及阻止非法藥物流入等。手法上採取兩套架構並行：其一是依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對特定國家實施相互課稅，其二是依據《美國貿易擴張法》232條，對特定品項課徵25％關稅。
所謂的「對等關稅」，是在所有進口品一律課徵10％基本稅率的基礎上，再對以貿易逆差國為主的86個國家與地區加徵額外稅率。至於專項關稅，除了鋼鐵與鋁製品之外，汽車與汽車零組件也被納入課徵範圍。這些措施屬於偏離世界貿易組織（WTO）體系中最惠國待遇原則的單方面行動，美國被認為已放棄在自由貿易體制中的主導角色，也就不令人意外。
第二，川普政府的貿易政策是透過總統行政命令啟動，並且常在短時間內因總統的一個決定出現變動，導致未來的貿易關係難以預測。4月公布的「對等關稅」適用國家與地區名單，原本被暫緩90天實施，之後又延至8月。為了在國內展現關稅政策的成效，川普政府頻繁變更要求。各國長期被川普總統的社群媒體發言牽動，只能盡早展開與美國交涉，並儘速達成協議，以降低不確定性。
第三，川普政府甚至對同盟國與自由貿易協定的夥伴國也毫不留情，公開表示將課徵高額關稅。美方對各國提出的要求不盡相同，但特別強調「國家安全保障」與「對方不公平貿易慣行所造成的貿易逆差」這兩項理由。在這層意義上，把在安全議題上與美國對立的中國視為最重要的交涉對象，尚可理解。真正令人意外的是，日本、歐盟、加拿大、韓國等美國盟友也被納入高關稅名單，導致彼此信任下滑。
協議內容的解讀出現分歧
川普政府向日本提出對等關稅10％、加徵關稅24％，以及汽車關稅27.5％的方案後，日本立即啟動交涉。日本對美國而言，是第七大貿易逆差國，但自2019年以來，以製造業為主，一直是對美最大投資國，且投資額持續增加。日本政府在交涉中主張「以投資取代關稅」，強調日本企業對美國經濟與就業的貢獻。
最終，雙方在7月達成框架性協議。主要內容包括：對等關稅15％、汽車關稅15％、鋼鐵與鋁製品關稅50％，以及日本對美國投資5500億美元；此外，日本將在既有配額內提高自美進口稻米，並以每年約70億美元的規模追加採購液化天然氣等能源；同時也將以每年數十億美元規模購入防衛裝備與半導體。對等關稅與汽車關稅則較原先提出的稅率有所下調。
由於沒有正式的同意文件，外界開始質疑日美之間對交涉內容的理解是否有所落差。特別是在5500億美元對美投資的項目上，兩國政府各自公布的說明資料內容並不一致。日本政府表示，5500億美元是由政府系金融機構提供的出資、貸款與貸款保證的總額；但白宮的說法則是，日本將依照美方指示，在戰略性領域進行投資，以協助美國重建與擴大相關產業。
尚待釐清的模糊之處
到了9月，美國發布總統行政命令，日美也提出共同聲明，進一步釐清7月所達成的協議框架內容。雖然在某種程度上降低了不確定性，若日本未能履行相關內容，美方依然可能再次提高關稅。此外，在10月的日美峰會上，雙方也針對對美投資公布共同說明文件，列出可能參與投資的企業名單，但投資如何實際落地，相關說明仍舊模糊不清。
美國商務部長盧特尼克在接受《日本經濟新聞》專訪時表示，這些投資屬於為美國經濟安全所推動的共同投資，日本因此不會承擔損失風險，且投資案件的審查將由日美共同進行。不過，也有說法指出，最終決定投資案的主導權仍握在川普總統手中。
歐盟與韓國也已與美國達成協議，內容與日本相似，同樣包含關稅下調與對美投資。歐盟同意對等關稅與汽車關稅15％，並為出口美國的鋼鐵設定低關稅配額，對美投資金額則超過6000億美元。韓國則同意對等關稅與汽車關稅15％，並承諾3500億美元的對美投資（包含造船領域），同時也取得美方對於推動核動力潛艦開發的理解。雖然各國協議內容有所差異，如何落實對美投資，與日本一樣，仍是接下來必須釐清的課題。
對美國市場的依賴成為風險
川普政府的貿易政策以高關稅作為施壓手段，對多國採取雙邊談判的方式，迫使對方讓步（尤其是在對美投資方面），這已大幅動搖原本依循多邊規則運作的國際貿易體制。對日本等仰賴美國市場的國家而言，為了降低貿易上的不確定性，只能選擇進行交涉。然而，即使已經達成協議，若未來各國執行的投資無法令美方滿意，仍可能面臨追加關稅。可以說，不確定性依然存在。
若這樣的不確定性持續下去，為了避免依賴美國市場產生的風險，各國與地區勢必會加速分散出口市場。事實上，許多國家與地區已開始積極推動與美國以外的對象締結自由貿易協定（FTA）。
此外，中國、加拿大、印度、巴西等國也對美國的高關稅政策祭出反制措施，相關交涉因此持續僵持。中國甚至放棄了多年來在WTO中主張的「開發中國家待遇」，並開始自稱以WTO為核心的自由貿易體制捍衛者。川普政府這種「前所未見」的貿易政策，不僅影響實際的貿易關係，也讓未來國際貿易體制的走向更加不確定。
標題圖片：與美國總統川普（左）就關稅協議進行會晤時，頭戴「MAGA」帽子的日本經濟再生大臣赤澤亮正（當時），2025年4月16日，美國白宮（Molly Riley / Handout via REUTERS）
古城佳子 [作者簡介]
東京大學名譽教授。專攻國際關係論（特別關注國際政治經濟論、國際制度論）。畢業於東京大學教養學部，並於美國普林斯頓大學研究所取得政治學博士學位。曾任東京大學大學院綜合文化研究科教授、青山學院大學國際政治經濟學部教授。主要著作包括《無國界的國際政治》（編著，有斐閣，2009年）、《政治學 補訂版》（合著，有斐閣，2011年）、《Taming Japan’s Deflation》（合著，Cornell University Press，2018）等。
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 82
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 144
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前 ・ 60
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 9
高圓圓遭疑「拍綜藝用替身」！挨轟「乾脆AI換臉」 製作方回應
氣質女星高圓圓出外景被民眾巧遇，路人目擊與高圓圓穿著同樣衣服的陌生女，議論「用替身錄綜藝節目」。曝光的照片確實顯示，一名跟高圓圓長髮長度相似、都穿紅色上衣及白色褲子的女子出現在拍攝現場，網狂酸高圓圓「乾脆AI換臉好了」、「綜藝節目不就是為了真實去體驗嗎？還要替身…」。太報 ・ 14 小時前 ・ 11
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 143
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 110
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 22 小時前 ・ 26
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 1 天前 ・ 43
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
卓榮泰不副署《財劃法》藍營出招！立院將邀潘孟安等人備詢
行政院長卓榮泰表示，不副署立法院通過的《財劃法》修正案，外界擔憂恐引發憲政危機。國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲16日宣布增列18日委員會議程，將邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長及相關部會進行專題報告並備質詢。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 57
反攻藍白惡法！蔡英文悄找大咖「做1事」背後動機曝
政治中心／綜合報導當今國會由國民黨團、民眾黨團掌握多數，兩黨聯手通過爭議法案，更封殺國防特別條例草案、政院版《財劃法》，甚至遲未審議中央政府總預算，導致朝野衝突加劇。對此，前總統蔡英文傳出已在位於健保署內的卸任辦公室中，低調做「這1事」，不僅邀請各界專家，以及不少重量級前內閣官員、幕僚，還由自己親自坐鎮，背後動機全揭曉。民視 ・ 22 小時前 ・ 147
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
【重磅快評】賴清德要立院撤案 不懂法更虛情假意
行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，賴清德總統發布錄影談話表態支持並呼籲立法院撤回「爭議」法案，他願赴立法院進行國情報告...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 85
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 1 天前 ・ 151
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 22 小時前 ・ 8