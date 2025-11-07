川普關稅若敗訴 Plan B情境推演曝光

財經中心／廖珪如報導

川普對全球發動關稅戰遭到司法體系質疑，或判敗訴，但傳出他有B計劃應對，法人紛紛發出市場會再度波動警訊。（圖／翻攝自X平台 @WhiteHouse）

11月5日美國最高法院就川普總統動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵對等關稅的合法性多數大法官對川普徵收該關稅的權力持懷疑態度。目前民調Polymaker認為法院維持原關稅的機率，已由40%以上降低至29%。中信投顧報告指出，巴克萊統計最高法院在口頭辯論和宣佈裁決之間的時間，平均差不多是100天，也就是明年1-2決的可能性比較大GS預計在2025年12月或2026年1月做出裁決。川普手上還有不少關稅Plan B，但靈活性下降，如201條款與122條款等，有關稅上限，還有時間。

廣告 廣告

第122條授權總統對特定商品徵收最高15%的關稅，有效期最長為150天，之後需經國會批准方己高盛估計以第122條款的15%關稅取代基於《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）的關稅，可使實際關不低約3.5個百分點。

根據報告沙盤推演，降低關稅，有利降低美國通膨壓力，聯準會有更多餘裕對應勞動市場走弱，美股不悲觀。降低關稅，新興市場股市（EEM ETF）正向反應。JPM估計，截至2025年7月，依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的510億美元關稅收人，己退還。未來舉行的關稅聽證會若認定IEEPA關稅非法，可能會再次引發貿易波動。JPM傾向投資：美國大型進口商和因貿易關稅表現不佳股票的股票。

更多三立新聞網報導

該入手宏碁嗎？ 財報教你一點訣

黃仁勳訪台後光速返美為愛犬 狗狗正面照曝光

獨家／以為拿錯訃聞？ 鎢鋼大王廖萬隆改姓張原因曝

盤前／操作指數出爐 短線5檔當紅必收

