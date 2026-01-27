川普關稅若被判違法，台灣吃大虧？專家：現在未達協議，「一產業」降稅要等半年

台美關稅日前已底定，雖然稅率降至15%且不疊加，但台灣承諾對美投資逾千億美元，外界擔憂可能影響台灣未來發展。對此，中經院院長連賢明強調，貿易協議的好壞要跟其他國家對比，而不是過去和現在對比。

連賢明今（27）日在臉書發文指出，中經院在對等關稅談判中提出了3個預測，前兩點已經實現，現在就看第三個預測。第一，在對等關稅開始公布時，預測台灣的對等關稅會在15-20%。第二，當台灣關稅被暫定20%且疊加的時候，預測台灣最後關稅還是很有機會到15%不疊加，只是要換到這條款，大家要接受對美幾千億美金的投資或採購。第三，台灣最大的風險不是能不能談到最佳的稅率，而是談好這些協議後，能不能在立法院順利通過。要是最後沒有過，美國總統川普就會知道台灣政府沒有公信力，後續的對美合作都會出問題。

廣告 廣告

針對外界對於關稅談判有褒有貶，連賢明另闢一篇貼文表示，談判的好壞要以數字為準，不是因為誰講了什麼話，說了什麼威脅，就來評價貿易協議的好壞。他直言，講狠話要是有用的話，兩岸很早就統一了，「川老大很多情緒性發言的確對貿易談判沒有幫忙，問題是全世界沒有人管得住他那張嘴。只是，講什麼不重要，重點是台灣簽了什麼。」

連賢明提到，很多人說台灣過去的對美關稅更低，為什麼現在還要15%，代表現在談得不好。這樣比較沒有什麼意義，就像朋友問哪支手機比較好，你說當初沒手機不是過得很好。時代已經改變，最起碼川普就任這幾年各國都要課關稅，沒辦法回到過去WTO的年代。

對於有人質疑台美關稅簽署時機不對，因為美國最高法院對關稅的判決結果就要出來，擔心最後簽了反而被綁架。連賢明則坦言，「說實在的，真的很難判斷什麼才是好時機」，最高法院判決從去（2025）年11月就說要出來了，現在最快要到今年2月才可能有結果。4月美中要貿易談判，現在不達成協議，川普可能考慮延到美中談判後，那台灣傳產就還要等半年才能降稅，要是川普真的打伊朗，可能又要繼續拖下去，「每個時機都可能有好壞，我們只針對貿易協議內容判斷。」

更多風傳媒報導

