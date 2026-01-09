川普關稅若被判違法，台股、美股怎麼走？專家點名4大受惠產業

美國最高法院可能於1月9日對美國總統川普加徵關稅的合法性做出裁決，這項決定不僅將對美國貿易政策產生深遠影響，也可能對財政狀況造成重大衝擊。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，如果關稅被判違法，將有4大產業受惠；此外，川普所屬的共和黨在11月份的期中選舉可能就要落敗了。

蔡明彰在個人YT提到，如果川普的關稅最終被判違法，對美國股市而言是利多，因為這樣一來，企業的利潤會改善，少了關稅負擔，標普500的利潤會比去（2025）年增加2.4%。然而，蔡明彰強調，這是整體美國股市的利多，但其中部分漲幅已大的科技股可能會下跌，而去年被壓抑的一些非科技股則可能上漲。至於美國公債，沒有疑問就是利空，因為少了關稅收入，美國財政赤字將惡化，而且聯準會的降息路徑存在了變數跟障礙。

「關稅如果違法，後續將是一團亂。」蔡明彰坦言，股市其實不怕利空，最怕不確定，違法以後，後面怎麼樣不知道，從川普宣布對等關稅的低點以來，標普500的周K一路漲43%，費半還漲了120%，為什麼費半漲得多？第一，AI的需求；第二，半導體的晶片都豁免關稅，到目前川普還沒宣布半導體關稅，所以半導體晶片的關稅是0，是被豁免的，所以費半大漲。

至於台股，蔡明彰指出，從對等關稅的低點1萬7306點起，我們已經上漲了73%，現在3萬點。對台灣經濟和股市而言，因為AI產品及半導體沒有關稅，去年前11個月出口達到5784億美元，帶動經濟成長率升至7.37%，人均所得甚至超越日本和韓國。

蔡明彰提到，雖然整體利多明顯，但細節會有變化。主要受惠的是進口消費品，例如服裝、玩具、居家用品，美國無法自行大量生產，只能依賴海外供應鏈。此外，零售業如好市多、亞馬遜，工業與運輸業也會因少了關稅受益。金融業方面，由於消費者信心上升，也將間接受惠。他進一步指出，還沒到1月9日的審判日，美國股市就先演練，昨（8）日美國股市上漲，主要受益股包括服裝品牌GAP、Nike、好市多、梅西百貨，以及通用汽車與福特汽車。

蔡明彰補充說明，川普去（2025）年1月上任到現在1年，搞了1年搞了這麼多的關稅，最後功虧一簣，對他的威信打擊多大，這使得他所屬的共和黨在 11 月份的期中選舉可能就要落敗了。

