川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣

美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。

阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市會大跌，「我的看法相反，市場本來就是亂中有序，任何政策都可以因應，股市曾因對等關稅大跌，更沒理由因爲對等關稅撤除而大跌。」

阮慕驊指出，花旗在最新報告表示，市場對川普政府在《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）關稅案中獲勝的預期已大幅降溫。最高法院的初步聽證會風向不利，導致預測市場顯示政府勝率已從約40%驟降至27%。

阮慕驊提到，花旗認為，如果法院最終推翻基於IEEPA徵收的「對等關稅」，可能會引發一輪交易熱潮，市場短期反應可能包括通脹預期下降、股市（尤其是小盤股）上漲、特定新興市場貨幣（如墨西哥比索和巴西里拉）走強；然而投資者需保持警惕，因為政府仍有其他法律途徑重新施加關稅，這意味著任何因關稅取消帶來的市場提振，都可能是短暫的。



阮慕驊直言，「我認為，這也是232半導體調查一直懸而不決的原因！」花旗報告強調，即使IEEPA關稅被裁定無效，政府依然可以訴諸其他法律途徑來施加關稅。

阮慕驊說，出席聽證會的財政部長貝森特也表示，他對結果保持樂觀，但同時透露政府已準備好啟用其他法律授權。替代方案包括「第122條款」，允許在150天內征收範圍廣泛的15%關稅；「第338條款」，允許對歧視美國商業的國家，征收高達50%的關稅；「許可費」論，將關稅重新包裝為「許可費」，儘管這一想法在聽證會上受到了部分法官的質疑。

不過阮慕驊也強調，「反正股市會走出自己的路」。

