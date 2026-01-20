川普關稅若遭最高院推翻 美貿易代表：擬立即實施新關稅取代

美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)在紐約時報(New York Times)19日發表的訪談中表示，如果最高法院推翻了美國總統川普(Donnald Trump)依據緊急權力法案徵收的全球關稅，川普政府將幾乎立即實施新的關稅。

最高法院可能在未來幾週對關稅案做出判決，最快可能20日。這起案件是對總統權力的重大考驗，並檢視最高法院是否願意限制川普自2025年1月重返白宮以來一些過於廣泛的權力主張。

紐約時報報導，葛里爾說，川普政府將從「隔天開始」，以其他收費來取代關稅。

爭議在於川普援引的1977年「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act)，該法案賦予總統在宣布國家緊急狀態期間，擁有監管國際經濟制裁的廣泛權力。

如果最高法院裁定不能援引這項法案，財政部長貝森特(Scott Bessent)已經表示，政府可能改用一項1974年法案，徵收15%的關稅150天來解決貿易不平衡問題，或一項1930年的法案，對歧視美國商業的國家徵收50%關稅。

美國貿易代表署並未回應路透社的置評請求。