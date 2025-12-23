川普關稅衝擊不如想像嚴重，最新調查揭露台廠在打什麼算盤

2025年步入尾聲，相較於驚心動魄的上半年，如今市場對於經濟情勢的看法也有天壤之別，包括美國總統川普的關稅政策、通膨及匯率衝擊，似乎都沒有先前想像中的嚴重；隨著下半年營運表現優於預期，台廠對於明年展望轉趨樂觀。

中華經濟研究院今（23）日公布2025下半年台灣採購經理人營運展望調查，製造業的營運狀況指數已經連續2期低於50榮枯線呈現「緊縮」，但較上半年的42.5%上升7.3個百分點來到49.8%，並且優於2025上半年預期的44.0%；展望2026上半年，將較2025下半年擴張，指數為56.6%。

成本推動的「漲價潮」悄悄來襲

中經院指出，關稅、貨幣市場波動與地緣政治的不確定性，2025下半年起明顯反映在製造業的採購價格與營業成本，製造業採購價格指數連續4期呈現上升（高於50.0%），比起前期攀升8.3個百分點來到60.0%的上升速度。

製造業預估，2026上半年採購價格指數將續揚至61.6%，而且整體製造業將於2026年調漲收費價格，平均銷售價格指數更較前期攀升14.8個百分點轉為上升（高於50.0%），來到55.4%，平均調整幅度為1.82%。如果2026年調漲情勢符合預期，製造業預估2026上半年利潤率將中斷連續3期下降（低於50.0%）轉為上升，指數為52.3%。

非製造業方面，營運狀況指數連續5期擴張，雖從2024下半年起，非製造業營運表現都不如預期，但最新的下半年營運狀況指數較上半年指數攀升9.5個百分點至61.7%，同樣優於2025上半年的預期（53.3%）。

然而，非製造業持續回報營運成本攀升與轉嫁壓力。截至2025下半年，非製造業的採購價格（營運銷售成本）指數已經連續10期維持在60.0%以上的上升速度，尤其薪資費用指數，2025下半年指數來到70.0%的上升速度，而且整體非製造業平均較2024年全年增加1.99%。

非製造業預期2026上半年採購價格將持續較2025下半年上升，指數為62.5%，同時持續回報服務收費價格上升，致使利潤率於2025下半年轉為上升（高於50.0%），指數為52.9%，遠高於2025上半年的預期（47.8%）。

展望2026上半年，非製造業預期營運狀況將會持續擴張，指數為57.3%，並將持續調漲服務收費價格，服務收費價格攀升至57.5%。

66.1%製造業 仍需被課徵對等關稅

中經院調查指出，2025下半年約五成（52.7%）製造業回報有產品直接銷售至美國，平均佔公司產品比重為22.9%。若從供應鏈角度來看，高達60.6%製造業回報下游客戶、終端運用與品牌客戶有商品銷往美國。

截至2025下半年，直接銷售產品至美國的業者中，8.7%已完成美國技術或產品的原產成分（US content）盤點，報關價值超過20.0%，且已備妥相關文件，預計可免除對等關稅。

然而，66.1%製造業盤點後發現產品美國技術成分未超過20%，仍需被課徵對等關稅；7.9%業者仍在盤點計算或準備證明文件中；仍有15.7%無法或不知道如何盤點計算美國技術或產品的原產成分。

資料來源：中經院

關稅成本是誰吞了？

全體製造業中，44.4%表示已經或預期關稅與相關保護主義政策影響自身或客戶的營收。雖然關稅理論上應由客戶負擔，但時序邁入2025下半年，上述業者回報客戶已與公司完成「關稅或成本分攤」的企業占比由上半年的14.3%增加至23.4%，企業本身與客戶分攤的比例分別約為27.8%與72.2%，但個別公司因產品客製化能力與轉嫁能力分攤比例明顯差異。

舉例來說，回報由客戶完全承擔關稅成本者，多是特殊運用或客製化產品，包括航太相關電子零組件、自有品牌消費性電子、高階自行車與汽車零組件以及半導體設備。

資料來源： 中經院

製造業者的因應策略

中經院分析，全體製造業2025年6月一度有高達62.2%企業回報美國對等關稅、保護主義政策已經或預期對接單、營運、與設廠布局策略等造成影響，但2025年底回報比例下降至50.6%。

無論是否受到美國對等關稅與保護主義影響，有63.5%製造業採取因應措施，相對2025上半年製造業主要以「與客戶討論關稅分攤機制」、「增加客戶溝通（如交期與存貨準備）」、「暫緩觀望不做重大決策與布局」等被動策略為主，2025下半年製造業前三大採取策略「提高美國以外市場占比（分散客戶）」（44.4%）的策略比率攀升至第一，但勾選比例並未大幅攀升，主要因為「與客戶討論關稅分攤機制」（33.3%）與「暫緩觀望不做重大決策與布局」（22.9%）勾選比例較2025上半年下降超過10個百分點。

​半導體供應鏈的因應策略相對積極，同時加速美國市場、技術運用的程度皆高於製造業。「開發次要供應商」與「盤點供應鏈技術與商品來源」的比例都相對高，分別達42.9%與32.1%。「新增或加速美國市場投資或產能」與「提高美國產品技術含量」比例皆高於製造業，分別為17.9%與10.7%。​



資料來源：中經院

關於產能利用率與設廠布局策略，製造業在2021下半年一度高達40.0%回報已達最佳/最大產能，2025下半年卻僅20.7%製造業達最大產能，但仍較上半年的17.4%增加。

儘管產能未滿，2023年以來約51.0%製造業者「已經」或「計劃」新增產線或產能，其中52.9%業者「2025下半年前已新增產能且預計2026上半年後再投入」。

有擴產意願的製造業者中，最多人考量的設廠地點仍屬「台灣」（68.3%），其次則為「東協」（32.6%），已經或評估投資中國大陸的製造業廠商比例則由2025上半年的8.2%上升至13.0%，評估美國設廠的製造業者比例由5.5%微幅增加至6.5%。

中經院指出，2025下半年廠商分散製造的現象較2024年明顯，2025上半年評估美、中、歐洲、東協與台灣以外國家設廠的企業比例大幅攀升至23.8%，2025下半年勾選比例則回跌至9.7%，但製造業分散至美、中、歐洲、東協與台灣以外國家設廠趨勢，仍比川普實施對等關稅前明顯。

然而，製造業新增產線的動機並非全都來自產能滿載，「開發新產品或商業模式」和「分散製造降低地緣政治風險（非針對單一國家）」才是最主要動機，勾選比例分別為45.5%與39.8%，其次則為「產能滿載」，勾選比例為24.4%。勾選「降低中國比重（中國+1）」而進行新增產線或產能的比重，也由2025上半年的8.2%增加至14.6%。

2025下半年內需導向的非製造業中，48.8%受訪企業回報已達最佳/最大營運服務能量或產能。2023年以來約35.4%非製造業者「已經」或「計劃」新增產線或服務據點，其中約有58.8%業者「2025下半年前已新增產能且預計2026上半年後再投入」，最多人考量之設廠地點仍屬「台灣」（70.6%），其次則為「東協」（20.0%）與「美國」（15.3%）。

「已經」或「計劃」新增營運服務據點的業者中，高達63.5%回報主要動機為「開發新產品或商業模式」，40.0%回報「服務能量與產能滿載」，「分散製造降低地緣政治風險（非針對單一國家）」的比例由2025上半年26.9%回跌至17.6%。

中經院調查，製造業有79.3%的廠商「未」達到最佳/最大產能，「訂單或服務需求量不足」（82.4%）是製造業未達最大產能的主因，但勾選「缺工」的企業比例，由2025上半年的18.1%增加至24.1%，成為製造業未達最大產能的第二大原因。

與此同時，伴隨製造業反映成本與漲價情勢，產能未達滿載的第三大因素則為「成本攀升」，勾選比例達19.4%。

資料來源：中經院

至於非製造業，有51.3%的廠商「未」達到最佳/最大營運服務能量或產能，「訂單或服務需求量不足」（46.3%）是最多業者勾選的原因，「缺人才」分居第二，「成本攀升」與「缺工」排名第三，勾選比例分別為36.6%與33.3%。

值得注意的是，非製造業勾選「對未來不確定而主動不再增加或降低營運服務能量以保留現金流量」的企業比例仍維持在四分之一左右（25.2%）。

