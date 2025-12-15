川普關稅衝擊東南亞供應鏈！美國聖誕禮物進口面臨風險

川普對東南亞國家加徵關稅，使美國的聖誕禮物進口面臨風險。（圖／達志／美聯社）

隨著美國聖誕節假期即將到來，聖誕禮品的搶購潮，正讓數千公里外的東南亞製造商承受巨大壓力。由美國關稅引發的供應鏈衝擊，正重創從手套、耳機到玩具等各類出口商品。

據《南華早報》報導，製造商在過去1年的大多數時間裡，試圖因應關稅帶來的衝擊。關稅不僅推高了生產與物流成本，也打亂了交貨時程。如今，季節性需求的突然飆升，進一步加劇了這種壓力。

「每個人都在手忙腳亂地調整，」馬來西亞紡織製造商協會（Malaysian Textile Manufacturers Association）副會長、同時也是紡織公司負責人的Ivan Sham表示。

儘管並非東南亞最大的成衣出口國，馬來西亞仍成功將自己定位為中國的替代選項之一，向美國供應包括針織與鉤織睡衣、手套以及棉混紡紡織品等產品。

在今年夏天遭課徵19％的關稅後，這個東南亞國家與華盛頓簽署了1項貿易協議，以維持其進入美國市場的管道，同時也因此向美國主要製造商開放市場，面臨更激烈的競爭。

美國關稅並非只針對馬來西亞，而是全面施加於該地區的低成本出口國，包括越南、寮國、印尼等，進一步將它們捲入華盛頓與北京之間日益加深的結構性競爭。由此造成的供應鏈緊縮，不僅推高了美國節慶零售價格，也預示著東南亞在全球經濟體系中地位的深層重組。

馬來西亞對美國的針織品出口，在6月僅為3.9萬美元，7月便攀升至14.8萬美元。產業協會數據顯示，雖然總額仍不高，但已足以反映出企業趕在最終關稅期限前出貨的急迫心態。

8月出貨金額達到24.4萬美元的高峰，原因在於美國進口商試圖分散對中國、孟加拉與越南等傳統成衣生產基地的依賴，而這些國家面臨的關稅稅率更高。

對此，Ivan Sham透露，部分來自美國的小型進口商，正催促在8月7日關稅期限前完成交貨。位於華盛頓的全國零售聯合會（National Retail Federation）也指出，全球零售商普遍出現為預期關稅上調而提前進口的現象。

不僅限於紡織業，根據聯合國商品貿易統計資料庫（UN Commodity Trade Statistics Database），馬來西亞去年對美國的電子與電機產品出口接近240億美元，主要受惠於高獲利的半導體產業。該國也出口約4.4億美元的耳機、麥克風與揚聲器。

然而，專家警告，美國關稅與貿易壓力正使製造商陷入進退兩難的處境，一方面供應鏈仍深度連結中國，另一方面又必須在不被視為替中國轉運貨品的情況下，將產品運往美國。

馬來西亞思特雅大學（UCSI University Malaysia）財務學副教授廖志勇（Liew Chee Yoong，音譯）指出，「各國正承受持續性的壓力，被迫在技術標準上選邊站、排除不被信任的供應商，或加入友岸外包集團。」

美國聖誕樹下的玩具，也成為這場貿易緊張局勢的另1個受害者。今年5月，芭比與風火輪小汽車製造商「美泰兒」（Mattel）被捲入風波，當時美國總統川普（Donald Trump）在該公司執行長克雷茲（Ynon Kriez）拒絕將生產移回美國後，威脅對其產品課徵百分之百關稅。

克雷茲認為此舉在經濟上不可行，並表示公司將改為把生產分散至印度等國，或提高零售價格以吸收成本。美泰兒的供應鏈深度嵌入東南亞。印尼工業部指出，該公司占印尼玩具出口總額的1/3以上。

印尼經濟事務統籌部（Coordinating Ministry for Economic Affairs）高級官員沙拉胡丁（Mohammad Rudy Salahuddin）先前表示，印尼約6成玩具出口流向美國，美國是其最大出口目的地，其次為英國與新加坡。

在馬來西亞，美泰兒位於檳城（Penang）的工廠生產全球銷售的所有風火輪小汽車。根據經濟複雜性觀測站（Observatory of Economic Complexity），馬來西亞去年對美國出口玩具、遊戲與運動用品，估計達8.49億令吉（約合新台幣64.8億元）。

華盛頓的新關稅制度，正式確立了分析人士所稱的「中國+1」懲罰機制。依賴中國零組件的出口商，如今在原有關稅之外，還需承擔40％的轉運附加稅。

然而，完全脫鉤幾乎不可能，因為中國仍供應馬來西亞與越南出口產業中大量的中間投入品。廖志勇稱，「能夠建立可信、深入且在地緣政治上相對平衡的供應鏈國家，將能吸引來自雙方的長期投資。」

隨著美國關稅的全面影響逐漸明朗，分析人士指出，東南亞製造商已開始將最終組裝轉移至越南、印尼與泰國，同時仍依賴中國進行設計與高科技零組件製造。

凱瑞集團（KRA Group）的法里德（Amir Fareed）指出，最明顯的變化出現在勞力密集型產業，「馬來西亞與泰國正吸引更多具策略性、長期性的投資，因為它們的出口受到新關稅的衝擊相對較小。」

在整個區域內，低成本生產商據報正從越南轉往印尼與柬埔寨，而較高附加價值的製造活動，則逐漸集中至馬來西亞與泰國。對東南亞而言，這種分散化同時帶來挑戰與機會。

法里德表示，若能成功升級至高附加價值製造，馬來西亞將是最大受益者，「而無法升級的企業，將繼續困在低利潤、且暴露於關稅風險中的產業。」

