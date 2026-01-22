川普關稅衝擊 日本2025對美貿易順差縮水

日本今天(22日)公布官方數據顯示，日本去年12月對美國出口下跌11.1%、全年降幅則超過4%。



日本財務省表示，日本2025年對美出口衰退4.1%，使得東京對華盛頓的貿易順差減少12.6%至7.5兆日圓(470億美元)。

根據這項數據，汽車與汽車零件出口數量衰退，以及液化石油氣、穀類與發電機械進口成長，是導致日本對美國貿易盈餘縮水的主因。

東京去年12月對華盛頓出口下降11.1%至1.81兆日圓(114億美元)，貿易順差縮水31.7%至6906億日圓(44億美元)。

日本與美國去年7月宣布一項貿易協議，將美國威脅祭出的25%關稅降至15%。至關重要的是，這項關稅調降包括汽車產業在內。汽車業佔日本2024年對美出口的30%。

然而，日本官員和企業領袖表示，相較於美國總統川普(Donald Trump)重返白宮前的時期，15%關稅仍然很高。(編輯：陳士廉)