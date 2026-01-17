川普關稅裁決 美高院最快下周揭曉 白宮祭10％備案

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國最高法院最快在下周20日，宣布對川普關稅案的裁決，白宮已經有備案。白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，可以援引其他法律，先徵收10％關稅。與此同時，台美關稅協議的敲定也引發南韓高度焦慮，南韓媒體紛紛示警，台灣已搶先奪下美方明確承諾，成為全球首個在「232條款」下獲得史無前例優惠的國家，尚未談妥細節的南韓，正面臨極大的壓力。

川普2.0重返白宮周年，民調慘兮兮。美國最高法院20日將發布裁決，懸而未解的川普關稅判決，可能就是其中一件。儘管白宮對判決有信心，但也有備案應急。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特：「我們可以立即加徵10％關稅來填補大部分空間，接著利用301條款與232條款等權限，來補足我們與各國達成優質協議後已取得的成果。」

哈塞特口中10％關稅稅率，可能是依據1974年《貿易法》第122條徵收。該條款授權總統，為因應貿易失衡，可以最長在150天內，課徵最高15％的關稅，確保先前談判協議不致失效。

南韓KBS新聞報導：「美國已完成與台灣的關稅談判，在今天美台談判結果中，我們特別需要關注的部分是，半導體關稅配額免稅，雙方同意在台灣企業於美國建設新半導體設施期間，對特定配額的半導體產品免徵關稅。」

南韓媒體紛紛報導，台灣在美國232條款下，拿到前所未有的最優惠關稅安排，成為全球第一個獲得美方明確承諾的國家，讓早早談好稅率，卻細節未明的南韓神經緊繃。

南韓KBS新聞報導：「為了獲得美國在貿易協議中所承諾的半導體關稅優惠，南韓必須重新進行協商，其中的關鍵，就在於能否爭取到與競爭對手台灣一樣的豁免待遇。」

南韓媒體點出，即使台韓半導體產業的關稅稅率相差1個百分點，也可能造成數千億韓元的貿易額損失。儘管南韓媒體也提到，台灣內部反應兩極，也有人憂心台灣的核心產業基礎，會因此轉移至美國，但關稅競爭的差別已在當下發酵，讓南韓如臨大敵，得快速因應。

