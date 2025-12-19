川普關稅說被打臉 「戰士紅利」是住房津貼 「本來就會發」

川普總統表示軍人將在聖誕節前獲得一筆「戰士紅利」，並暗示錢來自關稅。圖為川普2019年在首爾以南的烏山空軍基地向駐韓美軍官兵及其家屬發表演說。（美聯社）

川普總統17日在全國電視演說期間宣布的「戰士紅利」(Warrior Dividend)並非來自關稅收入的「聖誕獎金」，而是國會今年夏季通過、原本就會發給軍人的住房津貼。

美聯社報導，川普所稱的1776元的「戰士紅利」是國會7月簽署並生效的擴大減稅法案的一環。

川普18日在演講中暗示這筆款項的經費來源是因為他力推的「又大又美法」(One Big Beautiful Bill Act)發揮作用，且稱關稅收入是政府得以向145萬名軍人發放聖誕獎金的主因。

川普演講時表示，「我們因為關稅，賺進比任何人預想多更多的收益，而這項(又大又美)法案也幫了大忙，沒有人比美軍更應該獲得這些紅利。」

自從4月實施關稅以來，川普持續暗示會將關稅收益與全民共享，但匿名政府資深官員透露，這筆款項是由國防部從一項29億元的軍人住房補貼中撥付，該補貼屬於「又大又美法」的一環，旨在調高既有的住房補貼。

此次撥付的金額是為了紀念1776年簽署的「獨立宣言」明年屆滿250周年，總金額共計26億元。

另據政治新聞網站Politico報導，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)18日透過社群「X平台」發文寫道，「戰士紅利免稅，此舉表明國防部努力改善軍人及軍眷的生活品質」。

白宮官員則未回應川普說錯軍人獎金性質的問題，白宮發出聲明表示，「川普政府透過這項一次性的戰士紅利，表彰美軍的辛苦工作，款項將直接撥付給軍人及其家屬」。

另外，國土安全部(DHS)18日宣布，海岸防衛隊(Coast Guard)成員也將獲得一次性的2000元「盡忠職守」(Devotion to Duty)津貼。

國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)17日批准這筆經費，但不同於免稅的戰士紅利，盡忠職守津貼需要繳稅；換算下來，每位海防隊員稅後實際可獲得約1776元。

海防隊表示，盡忠職守津貼將被歸類為「特殊任務津貼」(special duty pay)，其資金來源是川普11月簽署的一項法案，該法案在政府停擺43天後生效，旨在為政府提供資金直到2026年1月。

