川普關稅讓中國對美出口暴跌 李強：國際社會維護自由貿易體系的呼聲正日益高漲

中國國務院總理李強12月9日在北京國際論壇發表演說時表示，全球範圍內日益頻繁使用的關稅措施已對世界經濟造成「嚴重打擊」，並對國際貿易產生「破壞性後果」。



這場論壇聚集了多國官員與企業領袖，與會者普遍關注全球貿易緊張情勢持續升溫，以及中國出口順差不斷擴大所帶來的影響。根據《布萊巴特新聞網》（Breitbart）報導，李強在演說中強調，國際社會維護自由貿易體系的呼聲正日益高漲。外界普遍將這番言論解讀為針對美國總統川普推行的關稅政策。

中國對美國出口額暴跌



李強發表上述談話之際，中國正面臨川普政府重啟關稅措施帶來的實質衝擊。中國海關總署公布的最新數據顯示，今年11月中國對美國出口額暴跌28.6%，這已是連續第8個月出現雙位數跌幅。從2025年整體數據來看，中國對美出口總額較去年同期下降約19%，顯示關稅措施對雙邊貿易造成明顯影響。

廣告 廣告

然而，在對美出口大幅衰退的同時，中國對其他市場的出口卻呈現快速成長態勢。數據顯示，中國對全球其他地區的出口在2025年成長5.4%，儘管同期進口略微下滑。這種出口與進口的差距導致中國貿易順差創下歷史新高，總額突破1兆美元大關，較2024年大幅增長21.6%。

經濟學家分析指出，對其他市場的出口激增有助於穩定中國整體經濟表現，使得中國政府設定的2025年GDP成長5%目標仍有達成可能。然而，中國巨額貿易順差以及大量低價商品流入國際市場的現象，已引發部分貿易夥伴國家的擔憂。

北京持續抗拒進行實質性經濟改革



法國總統馬克宏公開表示，他已向北京方面發出警告，歐洲正在考慮採取自身的關稅措施作為回應。接受路透社訪問的分析師指出，美國關稅迫使中國將出口目標轉向其他市場，但由於北京方面持續抗拒進行實質性經濟改革，西方國家能夠採取的有效應對手段相當有限。分析師同時警告，這些被轉向的商品可能對正在努力與中國產品價格競爭的外國產業造成嚴重衝擊。

根據路透社報導，中國領導階層目前仍堅持以出口為導向的經濟成長模式，主要原因在於刺激內需的各項政策措施持續未見顯著成效。部分分析師認為，這種情況可能促使中國政府進一步擴大其出口策略的規模與範圍。

《衛報》本周報導指出，儘管華府與北京之間持續進行關稅戰，全球貿易流量與其說出現萎縮，不如說是發生了轉向。該報引述專家評估表示，部分原本運往中國的貨品現在先運送至東南亞國家，之後再轉運至美國市場，藉此規避關稅。摩根士丹利引述的預測數據顯示，到2030年中國可能占全球出口總額超過16%，但由於內需市場持續疲弱，中國經濟仍將高度依賴外國買家。

川普為最高法院關稅裁決打預防針



在同一天，川普於12月9日清晨透過社群媒體發文為自己的關稅政策進行辯護，同時等待美國最高法院就其關稅措施的合法性作出最終裁決。川普警告，如果大法官作出「不利裁決」，將對美國造成災難性後果。他在Truth Social平台發文表示:「美國最高法院若對關稅作出不利裁決，將是美國國家安全有史以來面臨的最大威脅。我們在財政上將變得毫無防禦能力。」

川普在另一篇貼文中進一步表示，只有「黑暗且邪惡的力量」才會希望看到這些有利於國家安全的關稅措施遭到終結。這些言論顯示川普政府將繼續堅持其關稅政策立場，並將此議題提升至國家安全層級。



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

