川普關稅轉嫁消費者 民主黨追打高物價議題

密西根郊區卡帕克鎮這處食物銀行，民眾把麵包、牛奶、蔬果等民生必需搬上車，外面還有30多輛車在雪地裡排隊，因為柴米油鹽基本糧食，在超市裡的零售價格已經高不可攀，在這個共和黨票倉，許多選民坦承，沒想到選了川普，物價還是沒有顯著下降。

家庭主婦、川普支持者路維奇表示，「耶誕節讓我們預算很吃緊，當然他（川普）任期剛滿一年，所以我會先等等，再給完整評價，但我對他的期望真的比這更高。」

路透社走訪密西根東部邊境的聖克萊爾郡，當地經濟以汽車藍領製造業為主，堪稱是典型鐵鏽區，近幾年政治走向越來越支持共和黨，去（2024）年總統大選，高達66%的選民投給川普。

路透社訪問當地19位各行各業民眾，多數人還是把高物價歸咎於前朝拜登政府，也認為汽油價格降低了8%，是川普的政績之一，不過半數受訪者表示家用開銷入不敷出，有人說如果明年期中選舉前情況沒有改變，會認真考慮給民主黨候選人機會，另有12人表示會繼續投給共和黨。

家庭主婦、川普支持者路維奇說：「我是個很實際的人，我不會像綿羊一樣盲從，我只會跟隨你，到你不行為止。」

酒吧經理、川普支持者布特拉寇斯表示，「我們不是一夜之間來到這處境，所以我們必須有點寬容，我希望他（川普）能擔起責任，更快做更多的事。」

11月份美國通膨增幅略降到2.7%，是2022年9%最高點的三分之一，這是當時以來聯準會強力升息達到的結果。但像是牛肉、咖啡與柳橙汁這類基本民生必需，今（2025）年漲幅都在兩位數字。

同時，人工智慧熱潮開始對國家電力供應造成壓力，上個（11）月電價上漲6.9%，是兩年半來最大年增幅，11月就業數字表現也不佳。

企業主、川普支持者溫德齡指出，「我這輩子從沒感受過通膨影響，你知道，因為薪資也會上漲，可以用來衡量生活成本，但現在通膨飆得離譜，薪資也沒有上漲，日子真的很緊。」

經濟學家表示，短期內快速壓低物價的空間有限，且川普關稅政策提高的進口成本，大多都轉嫁給了消費者。

民主黨看準這個突破口，準備繼續把高物價定為2026年選戰主軸，密西根這個關鍵搖擺州，可能成為左右參議院版圖的重要戰場，身價上千萬美元的共和黨候選人麥克羅傑斯，已經被貼上漲價麥克的標籤。

民主黨密西根州參議員參選者麥克莫羅說：「坦白說，就是將（共和黨候選人）羅傑斯跟川普綁在一起，他們倆都是連買菜都不懂的有錢人，也不了解人們在生活成本上面臨的真正挑戰。」

上禮拜路透社/益普索的全國民調顯示，川普的支持率小降到39%，對降低生活成本表現的滿意度僅有27%，但他罕見的在白宮發表電視演說，誇耀經濟成就。目前鐵票區對他仍有期待與支持，但是耐心有限，明年的期中選戰，經濟與物價仍然是最關鍵議題。