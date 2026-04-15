川普關稅退款20日上線 美財長預告7月前「關稅再來」

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4月1日，在華盛頓白宮十字廳，美國財政部長貝森特聆聽川普針對伊朗情勢發表講話。 （資料照片／美聯社）



美國總統川普政府計畫20日啟動一套系統，用於向美國進口商退稅，金額達1,660億美元（約5.3兆新台幣）。美國財政部長貝森特14日表示，川普關稅可能會在7月恢復到美國最高法院駁回之前的水準。

川普關稅退稅啟動 初始流程大致為何？

綜合路透社等外媒報導，川普關稅曾在2月被最高法院判定為非法，因此政府必須向美國進口商退稅。美國海關暨邊境保護局（CBP）14日在一份法庭文件中表示，已完成名為「CAPE」的退稅系統的初始階段開發，此系統將整合退稅款項，進口商將收到一筆電子支付款項，而不是逐筆處理退稅。若條件許可，款項將包含利息。

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海關與邊境保護局官員羅德（Brandon Lord）在提交給位於紐約的國際貿易法庭（Court of International Trade）的文件中作出了上述聲明。該局在10日的另一份公告中公佈了CAPE的啟動日期。

14日提交的文件顯示，截至4月9日，約有5萬6,497家進口商已完成接收受法院裁決影響的關稅電子退款流程，總金額達1,270億美元。該局表示，計劃分階段推出退款系統，而CAPE系統在初期將先處理近期進口的貨物，以及較為簡單、條件明確的報關項目。

羅德在聲明中表示，該局正在考慮對一部分受影響的報關進口項目進行退稅處理，這部分涉及29億美元的關稅，並稱這些案件通常需要人工處理，這將大幅增加工作負擔，並使人員從該機構的貿易業務與執法工作中被分流。根據法庭文件，超過33萬家美國進口商為5,300萬批進口貨物繳納了關稅。

川普關稅恐再來？貝森特稱7月回歸

貝森特（Scott Bessent）14日在華盛頓舉行的「華爾街日報」活動上表示：「我們在最高法院的關稅政策方面遭遇了一次挫折，但我們將進行或推動《301條款》（Section 301）調查，因此關稅可能會在7月初前恢復到先前的水準」，並指出由於《301條款》的關稅授權已經在法庭上得到檢驗，企業領袖可以開始規劃和制訂資本支出方面的決策。

貝森特表示，雖然很難斷定伊朗戰爭的後果何時會「波及」美國經濟，但美國經濟目前狀況良好，「我認為今年的成長很容易超過3%，甚至超過3.5%。我認為聯準會對通膨的判斷是錯誤的，核心通膨正在下降。我理解他們想等到數據更明朗後再做決定，但這意味著利率應該大幅下調。」

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