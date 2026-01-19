川普關稅逼歐強取格陵蘭 歐洲8國聯合聲明：與美關係恐惡化

美國總統川普對丹麥、瑞典、挪威、芬蘭、荷蘭以及英、法、德共八國，2月起課徵10%關稅，6月再加碼到25%，直到美國被允許收購格陵蘭，歐洲多國領導人同聲譴責，認為川普破壞北約以及跨大西洋關係，不排除在關稅、投資等領域對美祭出反制。而多次被川普稱為「美國第51州」的加拿大，則誓言會捍衛自身領土以及主權完整。專家指出，歐洲如何團結強硬回應美國，是能否挺過這次風暴的關鍵。

歐洲8國發表聯合聲明 與美關係恐惡性循環

川普為了收購格陵蘭，對丹麥、英、法、德、荷蘭等歐洲八國課徵關稅，風波持續延燒，八國18日發布聯合聲明，警告關稅威脅破壞跨大西洋關係，可能導致美歐關係陷入惡性循環。

廣告 廣告

荷蘭外長范維爾認為，丹麥跟格陵蘭的領土完整與自治權無庸置疑，動用關稅不恰當且沒必要。就連跟川普關係友好的義大利總理梅洛尼都直言，用關稅威脅盟友是錯誤行為，雖然贊同川普對格陵蘭的關注，但並不認同這種做法。

批川普關稅威脅 法擬推反脅迫工具經濟反制

歐洲各國領導人同聲譴責，歐盟27國大使18日也召開緊急會議，《金融時報》報導，法國總統馬克宏打算推動「反脅迫措施」，對美祭出公共標案、投資等限制，也有歐州議會議員提議，暫停批准去年7月簽訂的貿易協議，讓美國商品進入歐盟、不再享有零關稅待遇。

西班牙總理桑傑士警告，川普如果真的入侵格陵蘭，勢必破壞北約團結，俄國總統普亭一定非常開心。丹麥外長拉斯穆森則表示，會繼續努力尋找解方，讓川普放棄佔有格陵蘭。

被稱「美國第51州」 加國總理誓言捍衛領土、主權完整

川普揮舞關稅大刀，一再被以「美國第51州」威脅的加拿大如坐針氈，加拿大總理卡尼誓言捍衛加國領土跟主權完整。不過美國財長貝森特強調，川普立場明確，美國的國家安全不會由他國外包，更稱「我相信歐洲人會明白，這對格陵蘭、歐洲和美國都是最好的」。

專家指出，歐洲必須團結對美採取強硬立場，否則未來沒完沒了，不過媒體爆料，德國派遣至格陵蘭的15人部隊，只停留短短44小時就在18日上午離開，可能跟美國經貿施壓有關，但這項說法並未獲得官方證實。

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

控把古柯鹼運美 川普嗆哥倫比亞總統「小心點」

關切中國環台軍演！歐盟籲各方克制 英國喊「台海和平至關重要」

川普任命首位格陵蘭特使 全歐洲譁然