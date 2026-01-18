川普關稅逼歐強取格陵蘭 歐盟反彈誓言護主權

美國總統川普十七日宣布，由於丹麥等八個歐洲國家反對美國接管格陵蘭，美國將自二月對這八國進口商品加徵百分之十關稅；若六月一日前未能就美國「全面收購格陵蘭」達成協議，關稅將提高至百分之廿五。

這八國分別是丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭，都是北約盟國。

美歐緊張局勢急劇升級

川普這項聲明讓美國與歐洲盟友之間的緊張局勢急劇升級；歐洲領袖誓言團結。歐盟執委會主席范德賴恩和歐盟理事會主席柯斯塔發表聯合聲明表示，「關稅將破壞跨大西洋關係，可能導致危險惡性循環。歐洲將團結一致，協調因應，致力維護主權」。八國十八日發表聯合聲明，強調與丹麥和格陵蘭人民團結一致，準備基於主權和領土完整原則參與對話，「我們將協調我方回應，致力維護我們的主權」。

歐盟是美國最大貿易夥伴和最大進口來源。川普去年與范德賴恩達成貿易協議，將歐盟進口關稅設定為百分之十五；美國也已與英國達成協議，將進口關稅設定為百分之十。紐約時報說，川普課徵的新關稅料將疊加在原有關稅上。

法籲啟動「反脅迫機制」

美歐貿易協議正在歐洲議會審議，歐洲議會議員已宣布凍結批准程序，並呼籲採取貿易報復措施。歐盟廿七國大使十八日在布魯塞爾召開緊急會議，法國已呼籲歐盟啟動「反脅迫機制」回應美國，但該機制必須先經過幾個月審查，才能實施貿易報復。

美聯社報導，川普拿關稅當籌碼，迫使各國就格陵蘭地位問題與美國談判，對美歐夥伴關係造成嚴峻考驗，任何直接對抗，都可能破壞北約在大西洋地區七十年來維護的安全與穩定。

川普十七日在社群平台發文宣布對八國開徵關稅決定，他還說，「即使我們已為丹麥及這些國家做了這麼多，美國仍願意立即與他們談判，因為他們讓美國面臨巨大風險」。

川普表示，丹麥與其歐洲盟友最近在格陵蘭附近舉行聯合演習，美國「為維護全球和平安全，迅速結束如此潛在危險局勢，必須採取強有力措施」。

格陵蘭是丹麥的半自治領土，川普認為格陵蘭對美國國家安全至關重要，指中國和俄羅斯加強在北極地區活動，對格陵蘭及其蘊藏的關鍵礦產資源有所圖謀。

近幾周來，川普政府要拿下格陵蘭的言論愈來愈強硬，聲稱該島必須移交美國，並指丹麥及其歐洲盟友無力維護格陵蘭和北極安全。丹麥及多個歐洲國家近日在格陵蘭舉行聯合演習，顯然激怒川普，決定採取關稅報復。

面對川普宣布加徵關稅，丹麥外交部長拉斯穆森表示，丹麥本周才在華府與美方高層官員舉行「建設性會晤」，川普此舉令人「驚訝」。

法國總統馬克宏表示，「任何恐嚇或威脅都影響不了我們；無論是在烏克蘭、格陵蘭還是世界其他地方」。他說，「關稅威脅不可接受，歐洲人將團結一致協調回應」。英國首相施凱爾說，「因盟友追求北約盟國集體安全而施加關稅，是錯誤之舉」。

川普廿日將前往瑞士達沃斯參加世界經濟論壇，馬克宏等歐洲國家領導人也會參加，勢必將當面要求川普解釋。

