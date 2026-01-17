川普關稅違憲案最快下週判決 白宮經濟顧問喊徵10%關稅應急

美國總統川普的「對等關稅」預計週三（4/9）生效。美聯社



美國總統川普去年引用1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）施加對等關稅和其他多項關稅，被美國12州和部分受關稅影響企業提出訴訟。美國最高法院最快可能下週二（1/20）作出判決。白宮經濟顧問哈塞特週五（1/16）受訪表示，若判決要求退回已徵關稅，政府將緊急徵收10%關稅，作為應急措施。

白宮國家經濟委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）週五接受福斯新聞訪問時表示，如果最高法院判決川普政府的對等關稅違法，白宮已經有「非常有力的備案」可繼續實施關稅措施。

哈塞特說：「我們可以立刻徵收10%關稅應急。」他所指的10%關稅可能是依據1974年《貿易法》的第122條款。該條款允許美國總統在為了矯正貿易失衡的情況下，最長可達 150 天、最高可徵收 15% 的關稅。

除了該項條款，哈塞特表示還可依據《貿易法》第301條款或是《貿易擴張法》的第232條款作為更長期性的關稅徵收法律依據。《貿易法》第301條款乃針對歧視性貿易行為，而《貿易擴張法》第232條款則是針對涉及國安威脅的產業，例如川普日前宣布的半導體關稅。

哈塞特同時表示，政府對最高法院大法官有「高度信心」，認為判決將會「站在我們這邊」。

美國最高法院尚未宣布何時就此案作出判決，但根據官網資料，下一次裁決日會是1月20日，但未公布涉及哪起訴訟案。外界認為，最高法院會在6月底本屆院期結束前做出決定。

川普先前動用緊急權力對幾乎所有美國貿易夥伴徵收「對等」關稅。美國最高法院去年11月5日針對此案進行辯論，保守派與自由派大法官都質疑川普所援引的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）是否真的賦予總統徵收關稅的權力。

路透社日前報導指出，如果關稅遭到裁決違憲非法，川普政府除了不能再以IEEPA作為法源徵收關稅，還可能得向進口商退回總計至少1335億美元的已徵關稅。

