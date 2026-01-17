川普關稅違憲案最快下週判決 白宮經濟顧問喊徵10%關稅應急
美國總統川普去年引用1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）施加對等關稅和其他多項關稅，被美國12州和部分受關稅影響企業提出訴訟。美國最高法院最快可能下週二（1/20）作出判決。白宮經濟顧問哈塞特週五（1/16）受訪表示，若判決要求退回已徵關稅，政府將緊急徵收10%關稅，作為應急措施。
白宮國家經濟委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）週五接受福斯新聞訪問時表示，如果最高法院判決川普政府的對等關稅違法，白宮已經有「非常有力的備案」可繼續實施關稅措施。
哈塞特說：「我們可以立刻徵收10%關稅應急。」他所指的10%關稅可能是依據1974年《貿易法》的第122條款。該條款允許美國總統在為了矯正貿易失衡的情況下，最長可達 150 天、最高可徵收 15% 的關稅。
除了該項條款，哈塞特表示還可依據《貿易法》第301條款或是《貿易擴張法》的第232條款作為更長期性的關稅徵收法律依據。《貿易法》第301條款乃針對歧視性貿易行為，而《貿易擴張法》第232條款則是針對涉及國安威脅的產業，例如川普日前宣布的半導體關稅。
哈塞特同時表示，政府對最高法院大法官有「高度信心」，認為判決將會「站在我們這邊」。
美國最高法院尚未宣布何時就此案作出判決，但根據官網資料，下一次裁決日會是1月20日，但未公布涉及哪起訴訟案。外界認為，最高法院會在6月底本屆院期結束前做出決定。
川普先前動用緊急權力對幾乎所有美國貿易夥伴徵收「對等」關稅。美國最高法院去年11月5日針對此案進行辯論，保守派與自由派大法官都質疑川普所援引的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）是否真的賦予總統徵收關稅的權力。
路透社日前報導指出，如果關稅遭到裁決違憲非法，川普政府除了不能再以IEEPA作為法源徵收關稅，還可能得向進口商退回總計至少1335億美元的已徵關稅。
更多太報報導
川普目標任內台灣半導體4成產能赴美 專家：不可能實現
加拿大將大減中國電動車關稅 加總理：中國比美更可預測
川普再威脅格陵蘭+Fed人選反覆不定 美股小幅下跌
其他人也在看
玖壹壹春風擦撞賓士 車主1舉動暖到他：好人一生平安
本土天團玖壹壹成員春風在社群發文，表示自己擦撞到一輛賓士車，由於對方體諒他趕時間工作而未報警處理，事後他主動發文尋找車主，堅持要負責修車費用，誠懇態度獲得網友大讚。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 126
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 46
消失螢光幕10年！47歲連靜雯罕吐轉行真相 「一場病」成關鍵
47歲八點檔女星連靜雯過往演出多部知名台灣本土劇，有「戲劇女王」之稱。2017年她逐漸淡出演藝圈，全心經營直銷事業，日前她在臉書發文，罕見吐露人生轉折的關鍵原因，坦言全是因為生了一場並，讓開始思考未來的人生。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 37
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 13
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 230
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 45
郭冠宏橫掃第7種子德國好手 晉WTT球星挑戰賽16強
（中央社記者陳容琛台北17日電）在卡達舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽，台灣桌球新星郭冠宏在次輪僅花費不到23分鐘，就以3比0橫掃第7種子的德國好手杜達，勇闖男單16強。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 16 小時前 ・ 20
iPhone 18 Pro 要來了？！十大規格亮點、夢幻新色一次報給你知 !
2026 年才剛開始，有人才剛入手 iPhone 17 ，iPhone 18 Pro 的傳聞就已經炸了一片！不知道獺友們目前已經聽到哪一段了呢？(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 這一代 iPhone 不只效能準備再衝一波新高度，連相機都有可能迎來「物理等級」的大突破，完全是近年來最讓人有感的一次升級。廢話不多說，快跟著小編一起來把重點一次掌握！電獺少女 ・ 17 小時前 ・ 10
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 48
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 1
台將好消息！鄭宗哲又找到新東家了！新賽季轉戰大都會續拚上大聯盟
體育中心／綜合報導台灣旅美好手鄭宗哲日前剛在經典賽台灣隊開訓時現身，如今也傳出好消息！雖然季後兩度遭到海盜及遭到光芒DFA（指定讓渡），不過大都會在美國時間星期五表示出手要了鄭宗哲，也確定他將在新賽季轉戰紐約，續拚大聯盟。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 8
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 112
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 640
市值追3兆鴻海緊張了！它被外資點讚目標價1600元 台股30千金追兵連連「這2檔」最有望
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（16）日收31,408.70點，不僅盤中30檔千金股齊到位，包含華城（1519）、致茂（2360）、昇達科（3491）等個股...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 3
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 8
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 97
薑放太久發芽吃了會中毒？食藥署公布正解 點名「1情況」要當心
買了新鮮食材回家，如果放了一段時間沒有煮，不是發霉爛掉，就是開始發芽了。如果不小心把薑放太久長出新芽，傳言吃了之後可能會中毒，這種說法正確嗎？對此，食藥署解答了。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 7
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 26